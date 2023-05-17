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İşte Bu Yüzden Dikkat! Milyonluk Kripto Analistinin Tuzağı!

Özet

  • Ben Armstrong şaşırtmadı, satmayacağım dediği tokenleri sattı.
  • Ben Token 0.00000018 dolardan yaklaşık yüzde 50 düştü.
20:40
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Özellikle kripto paralarla yeni tanışan bir yatırımcıysanız kimseden tavsiye almamak sizin için en iyi seçenek olabilir. Bugüne kadar birçok popüler kripto para hesabı kitlelerini bir şekilde mağdur etti. Halen daha bunu yapmaya devam edenler var. Peki burada dikkat edilecek önemli şeyler neler? Ses getiren son olay neydi?

Bitboy Crypto Güvenilir Mi?

Eğer bu piyasalarda birkaç yılınızı geçirdiyseniz onun adını mutlaka duymuş olmalısınız. Bitboy kripto alanındaki en popüler isimlerden biri ve takipçilerinin önemli bir bölümü ondan memnun değil. Gizli reklamlar, yalanlar, spekülatif hareketler bunların tamamı kripto fenomenlerinin önemli bir bölümünün kitlelerini adeta sömürmemesi için tuzak olarak kullanılıyor. Tek bir reklam için 50 bin dolar ödeme aldıktan sonra dolandırıcı olduğunu tahmin edebileceği projeleri gizli biçimde güvenilir olarak lanse ettiren ve kitlelerini bu tuzaklara çeken art niyetli popüler isimler var. Muhtemelen gelecekte de olacak.

Yakın zamanda BEN isimli bir token popülerlik kazandı ve Armstrong buna da daldı. Yaklaşık 1 ay önce yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Altı ay boyunca hiçbir BEN Coin satmamaya söz verdim. Hâlâ bu paraları bilerek kilitlemiyorum. Neden mi? Dolandırıcı olduğumu söyleyenleri kızdırmak için. Onları yine aptal gibi göstereceğim.”

Fakat sonra Bitboy, satmayacağını taahhüt ettiği tüm tokenlerini sattı.

BEN Token (BEN)

Ben.eth, memecoin sezonundan önce de bu alanda tanınan bir koleksiyoncu olmasına rağmen, büyüyen PEPE topluluğunu desteklemek amacıyla tweet atmaya başladığında etkileşimi de artmaya başladı. Fiyat hareketleri ve popüler tokenin meteorik yükselişi hakkında yorum yaptıktan sonra Ben.eth, benzer bir teklif başlatmaya karar verdi. 4 Mayıs’ta başlayan bir ön satışla teşvik edilen 420,69 trilyon token hızla satıldı. Ön satışa atıfta bulunan tweetlerden birkaçı o zamandan beri silinmiş olsa da, bazı hesaplara göre, ön satış birkaç yüz cüzdandan yaklaşık 60 ETH topladı ve yalnızca bir gün sonra 5 Mayıs’ta kapandı.

Ardından, sahip sayısının binlere yükseldiği halka açık satış geldi. Ancak kısa bir süre sonra fiyatlar düşüş eğilimine girdi ve coin daha başlama şansı bulamadan sönecek gibi görünüyordu. Ta ki kripto içerik yaratıcısı BitBoy projeye dahil olana kadar. Tartışmalı geçmişi ve kripto ile NFT’lere yönelik sert yaklaşımlarıyla tanınan, gerçek adı Ben Armstrong olan BitBoy, BEN ile bir yakınlık kurdu. Armstrong, 8 Mayıs’ta coin hakkında konuşmak için Twitter’a ilk kez girdikten sonra, yalnızca bir gün sonra projeye dahil olduğunu açıkça duyurdu.

Sonrasında da elindeki tokenleri satışa koydu ve fiyat son 1 haftada 0.00000018 dolardan 0.00000007575 dolara kadar düştü.

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