İş Sanat bir açıklama ile “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” başlıklı serginin metaverse’te bugün itibari ile ziyarete açıldığını ifade etti.

Non-fungible token’lar (NFT) son birkaç ayın en popüler konularından biri haline geldi. Ayrıca NFT’ler sadece kripto para ekosistemi için değil tüm sektörlerde büyük ilgi görüyor. Türkiye’den konu ile ilgili son adımın ise İş Sanat’tan geldiğini görüyoruz.

“Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti”

Türkiye İş Bankası’nın sanat kolu olan İş Sanat, 20147 yılından bu yana çok çeşitli alanlarda sanat faaliyetleri yürütüyor. Bu noktada gündemi ve teknolojiyi de yakından takip eden İş Sanat, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” başlıklı serginin metaverse’te bugün itibari ile ziyarete açıldığını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sergide, İş Bankası Resim Koleksiyonu’nda yer alan 10 usta ressamın İstanbul’un maviliklerini, kıyılarını resmettiği tabloları NFT olarak ziyaretçilerle buluşacak.” sözlerine yer verildi.

Buna ek olarak yapılan paylaşımda bir videoya da yer verildi ve sergiden görüntüler bu videoda yer alıyor. Türkiye İş Bankası Resim Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, bu videoda yaptığı açıklamalarda, metaverse’de yapılacak olan serginin “tadımlık bir sergi” amacını taşıdığını ve bu sergi dolayısıyla mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Buna ek olarak sergi alanı bir vapur şeklinde tasarlanmış durumda ve dolayısıyla Boğaziçi’nin dokusuna uygun bir gösterim tercih edilmiş gibi görünüyor. Sergiyi ziyaret etmek isteyenler Decentraland aracılığı ile metaverse’de Boğaziçi resimlerini görebilir.

NFT’lerin Popülaritesi

Aslında NFT’ler özellikler sanatçılar için birçok kolaylık getirdi ve pandemi döneminde oluşan zor durumlar bir nebze de olsa telafi edilmiş oldu. Günümüzde artık sergiler metaverse platformlarında yapılıyor, konserler metaverse’lerde verilebiliyor ve metaverse’lerde toplantılar düzenlenebiliyor.

Her ne kadar gelecekte planlanan mateverse ile bugün metaverse olarak gezdiğimi platformların aynı şey olduğu düşünülmese de bugünkü adımların, geleceği hazırladığı düşünülüyor.