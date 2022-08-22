Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD ambargosu sebebiyle zor durumda olan İran çelişkili hamleler yapıyor. Birçok ülke yaptırımları kripto paralarla azaltıyor. Özellikle Rus oligarkların varlıklarını kripto para cinsinden BAE gibi ülkelere taşıdığı zaten aylardır konuşuluyordu. İran ise resmi olarak Bitcoin’i ihracatta kullandığını duyurmuştu. Fakat son kripto operasyonu “bu ne yaman çelişki” dedirtti.

İran Kripto Para Operasyonu

İranlı yetkililer, mart ayının sonundan bu yana Tahran’da 9.404 yasadışı kripto para madenciliği cihazının ele geçirildiğini duyurdu. Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi başkanı Kambiz Nazerian bugün yaptığı açıklamada, madencilik cihazlarının İran başkentinin farklı bölgelerinde müfettişler tarafından keşfedildiğini söyledi. Son yıllarda İranlı yetkililer, ülkenin farklı yerlerinde yasadışı kripto para madenciliği cihazlarının keşfedildiğini düzenli olarak duyurdular.

Kripto para madenciliği için kullanılan bu cihazlar, ekonomik olarak darboğazda olan İran vatandaşlarından da yoğun ilgi görüyor. Nitekim kazdığınız kripto paraları satmak için ABD yaptırımlarına takılmazsınız ve İran devleti bunu tespit etmediği sürece vergilendiremez. Tüm bunlar anlaşılabilir şeyler ancak birçok madenci ücretsiz elektrik alan okullar ve camiler gibi yerlerde bunu yapmaya çalışıyor. Böylece kazanç oranlarını da kolayca katlayabiliyorlar.

Ambargodan Kaçış Kriptoda

Basında çıkan haberlere göre, İran’da büyük ölçüde sübvanse edilen ülkedeki nispeten düşük elektrik maliyetleri nedeniyle kripto para madenciliği artıyor. İran’ın uluslararası finansal sisteme erişimini engelleyen ABD yaptırımlarının da madencilik faaliyetlerindeki artışa ve kripto para birimlerinin kullanımına katkıda bulunduğu bildiriliyor. 2018’de Washington, o zamanki Başkan Donald Trump yönetimindeki 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekildi ve İran’a karşı katı yaptırımlar açıklandı.

Son yıllarda İran para biriminin değerindeki düşüş, insanları kripto paralara itiyor. Aslında bu İran’a özgü bir durum değil. Ekonomisi zayıflamış ve alım gücü diplere inmiş ülkelerdeki vatandaşlar haklı olarak bu yollara başvuruyor. İran bir noktaya kadar kripto para madenciliğine göz yumuyor ancak ücretsiz enerjiyle bunu yapmaya çalışanları engelliyor.

Ülke fosil yakıt noktasında zengin ve enerji fiyatlarını bu şekilde küresel rakamlara nispeten düşük tutabiliyor. İran bu sebepten madencilik için iyi bir alternatif, fakat çok fazla vatandaşın bu alana yönelmesi arzın talebe yetişememesi, devlete olan maliyetin artışı gibi sorunlar doğuruyor.