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IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı: Bitcoin Balina Aktivitesi, Son Dört Ayın En Yüksek Seviyesinde!

IntoTheBlock verilerine göre Bitcoin balina aktivitesi son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
11:11
18 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

IntoTheBlock verilerine göre Bitcoin balina aktivitesi, son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. IntoTheBlock, Bitcoin balinalarının birikimine hız kazandırdığını ve bu durumun güncel fiyat seviyelerinin potansiyel dip fiyat seviyeleri olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Ancak Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 20.000 doların altına geriledi ve kripto para piyasası yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı

IntoTheBlock verilerine göre Bitcoin balina aktivitesi son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. IntoTheBlock, balinaların birikimine hız kazandırdığını ve dolayısıyla güncel fiyat seviyelerinin potansiyel bir dip fiyat seviyesi olabileceğini ifade etti. Güncel on-chain verilerine göre Bitcoin balinaları BTC birikimine önemli miktarlarda ekleme yapmasına karşın lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve 20.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in 20.000 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ethereum (ETH), anlık olarak 987 dolar seviyelerine iğne attı ve kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 882 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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