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İngiltere’den Kripto Para Hamlesi: Sıkı Düzenlemeler Yolda!

İngiltere yetkilileri, kripto para ekosistemi adına hazırlanan içerisinde sıkı düzenlemelerin bulunduğu bir yasa tasarısı sundu. Yasa içeriği ne?
02:45
23 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere Hükümeti, yasadışı finans ve kripto para birimlerine karşı daha güçlü önlemler almasına izin verecek bir yasa tasarısı sundu.

Kripto Para Yasası

İngiltere Hükümeti yetkilileri kripto para birimleriyle ilgili suç faaliyetlerini çökertme konusunda güçlendirmek için tasarlanan Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık başlıklı bir yasa çıkardı. Hükümet tarafından yayınlanan duyuruya göre, yeni yasa tasarısı Ulusal Suç Ajansı gibi kolluk kuvvetlerinin “kripto para birimlerini ele geçirmesine, dondurmasına ve kurtarmasına” izin verecek.

İngiltere hükümeti kripto para birimlerinin dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, organize suç ve siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için giderek daha fazla kullanıldığını ileri sürdü. Duyuruda özellikle Greater London Metropolitan Polis Teşkilatı’nın “geçen yıl yasa dışı işlerde kullanılan kripto para birimi ele geçirmelerinde büyük bir artış” bildirdiği belirtildi. İngiltere kolluk kuvvetleri 2021 yılı içerisinde sadece birkaç hafta arayla 158 milyon dolar ve 250 milyon dolar değerinde yasa dışı işlemlerde kullanılan kripto para birimini ele geçirerek iki rekor kırdı.

Ulusal Suç Ajansı Genel Müdürü Graeme Biggar, suçluların “giderek daha fazla kripto para kullandığı” konusunda görüşlerini paylaşarak yeni yasanın, bu konuda kolluk kuvvetlerine yardımcı olacağını ileri sürdü. Düzenleme yasa dışı kripto para faaliyetini hedeflemenin yanı sıra genel olarak illegal finansmanı da hedefliyor. Yeni düzenleme bir işletmeyi kaydettiren herkesin kimliğini doğrulamasını gerektirecek ve sınırlı ortaklıkların kötüye kullanılmasını azaltacaktır. Ayrıca yasa uygulayıcılara sahtekarlığı araştırmak ve suçla ilgili bilgi talep etmek adına daha fazla yetki verecek.

İngiltere’den Katı Politika

Öte yandan yasa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiltere’nin Rus yetkililerine hızlı bir şekilde sert yaptırımlar uygulamasına izin vermek için oluşturulduğu belirtildi. Bugün önerilen mevzuat, İngiltere’nin son aylarda daha katı kripto para politikalarına yönelik hareketinin sadece bir örneği.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde İngiltere Merkez Bankası daha fazla düzenleme talep etmeye başlamıştı. Haziran ayında stablecoin düzenlemeleri çağrısında bulunan İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), Temmuz ayı başlarında DeFi platformları için vergilendirme kuralları aramaya başlamıştı. Ayrıca Ağustos ayının sonlarında, İngiltere hükümeti bazı kripto para şirketlerine yönelik yaptırım raporlama şartlarını genişletti.

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