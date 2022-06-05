İngiltere Merkez Bankası'nın piyasalardan sorumlu direktörü Andrew Hauser, sistemik merkez bankası dijital para birimleri ve stablecoin'lerin bir kombinasyonunun büyük değişimler sağlayabileceğini iddia etti.

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İngiltere Merkez Bankası‘nın (Bank Of England) piyasalardan sorumlu direktörü Andrew Hauser, Çarşamba günü New York Federal Rezerv Bankası’nda yaptığı konuşmada, sistemik merkez bankası dijital paralarının (CBDC’ler) ve stablecoin’lerin bir kombinasyonunun, merkez bankalarının para politikası dağıtımını ve kontrolünü, varlıklarının ve yükümlülüklerinin boyutunu ve bileşimini önemli ölçüde değiştirebileceğini iddia etti.

Hauser, etkilerin boyutunun herhangi bir sistemik dijital para biriminin nihai tasarımına büyük ölçüde bağlı olacağını söyledi. Ayrıca dijital para birimlerinin merkez bankası bilançoları için herhangi bir kırmızı çizgi riski taşımadığını söyledi. Bununla birlikte, merkez bankacılarının, merkez bankası dijital paralarının ve stablecoin‘lerin bilançoları için sahip olacağı önemli sonuçlara operasyonel enstrüman setlerine yanıtlar ekleyerek hazırlanmaya başlamaları gerektiğini savundu.

“Dijital Paralar Kredi Rekabetini Artırabilir”

Fiat paraların tek ihraççısı olan merkez bankaları, tipik olarak üç ana enstrümanı kullanarak bir ulusal ekonominin para arzını kontrol ederler: faiz oranlarını değiştirmek, ticari bankaları düzenlemek (sermaye ve rezerv gereksinimleri belirleyerek) ve son kredi mercii olarak hareket etmek. Basılan para, gerektiğinde geri alınabilen veya ticari bankalara satılabilen bir bilanço yükümlülüğü olarak kabul edilir.

Hauser, CBDC’lerin ve diğer dijital paraların, merkezi ve ticari bankalar arasındaki ayrıcalıklı ilişkiyi değiştirerek bu sistemi nasıl altüst edebileceğini özetledi. Belirli koşullar altında, dijital para birimlerinin kredi rekabetini artırabileceğini, ticari bankalarda bulunan mevduatların toplamını (ve dolayısıyla rezerv oranlarını) azaltabileceğini ve merkez bankalarının son kredi mercii olarak hizmet etme kabiliyetine meydan okuyabileceğini kaydetti.

“Köpek Yaşlı Olabilir Ama…”

Stablecoin TerraUSD‘nin çöküşünün gölgesinde kalan Hauser’in konuşması, bu tür sistemlerin düzenlenebileceği yollara da işaret etti.

İngiltere’de İngiltere Merkez Bankası’nın, sistemik boyuta ulaşan herhangi bir stablecoin‘in sıkı merkez bankası denetimi, sağlam yasal iddialar ve para birimini desteklemek için kullanılan varlıklarla ilgili şeffaflık dahil olmak üzere ticari bir bankadan beklenen standartları karşılaması gerektiğini tavsiye ettiğini belirtti. Bu, stablecoin’lerin özel şirketler tarafından ihraç edilse bile, merkez bankaları tarafından yönetilen parasal sisteme uymaya zorlanacağı ve böylece fiili bir devlet destekli sorumluluk biçimi olarak faaliyet göstereceği anlamına geliyor.

Kabul edilmeleri halinde CBDC’ler merkez bankaları tarafından yüzyıllardır kullanılan ilk yeni sorumluluk olacak. Merkez bankaları için köpek benzetmesinden bulunan Hauser’a göre köpek yaşlı olabilir ama yine de yeni numaralar yapabilir.