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Dogecoin uzun yıllardır kripto para topluluğunun ilgi gösterdiği bir kripto para ve 2021 yılında ciddi büyüme gördü. Elon Musk’ın desteğiyle gelen bu büyüme sırasında fiyat 1 dolar seviyesine hiç olmadığı kadar yaklaştı. Eğer Musk, SNL Şov’daki saçmalıklarından kaçınsaydı DOGE fiyatı 1 doları rahatlıkla geçebilirdi. Dile kolay, aylar sonra tüm bu olayların üzerinden tam 2 yıl geçmiş olacak. Ancak yine de DOGE yatırımcılarının yüzü gülüyor!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) meme token sahiplerinin çoğu kâr ediyor, ancak rakip meme token Shiba Inu (SHIB) sahiplerinin çoğunluğu kripto piyasaları yükselişte olsa da zararda beklemek zorunda. Blockchain analiz firması IntoTheBlock’a göre, DOGE sahiplerinin %57’u yatırımlarında kârlı iken %41’i zararda bekliyor. Bu oran SHIB yatırımcılarında %56 zarar ve %25 kazanç şeklinde ölçülüyor. Her iki token da bu hafta daha büyük kripto piyasası rallisinin bir parçası olarak değerlerinde bir artış elde etti.

DOGE geçtiğimiz hafta yaklaşık %12 artış gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada DOGE 0,0799 dolardan el değiştiriyor. SHIB geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesinden yaklaşık %17 oranında yükseldi. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB 0,00000941 dolardan el değiştiriyor. Her iki meme tokenı da son zamanlarda kayda değer bir hareketlilik yaşıyor.

DOGE Haberleri

Diğer iyi bir haber ise BitPay verileriyle ilgili. DOGE, Aralık 2022 itibariyle önde gelen kripto ödeme işlemcisi BitPay’de kripto ödemeleri için en yaygın kullanılan dördüncü kripto para oldu. Toplam kripto para cinsinden ödemelerin yaklaşık %10’u DOGE ile yapıldı. Listenin başında Bitcoin (BTC) yer alırken, onu Litecoin (LTC) ve Ethereum (ETH) takip ediyor.

Elon Musk artık şirketin devralınması süreciyle alakalı işlerini büyük ölçüde tamamladı. Ve şimdi Twitter’ın yeni özelliklerle geliştirilmesine odaklanıyor. Bu durum DOGE yatırımcılarını heyecanlandırmalı. Çünkü ilerleyen aylarda Musk’ın Doge ile ilgili atacağı adımları görebiliriz. Önceki açıklamaları bize bunun olacağını söylüyor ancak halen buna odaklanmak için vakit var. Elon Musk hayalindeki X App’i geliştirmek için çabalıyor ve bu uygulamada çok büyük ihtimalle entegre kripto ödemeleri de olacak. Bunu gerçekleştirmeden önce Twitter’ın şimdiki haliyle bazı denemeler yapması, kullanıcı deneyimi verilerini toplaması onun isteyebileceği bir şeydir.