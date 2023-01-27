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İlk 15’teki Kripto Para Yüzde 65 Düşebilir! Üçüncü Cuma Aynı Şey Olacak Mı?

Bugün üçüncü Cuma ve kritik öneme sahip. Popüler altcoin yüzde 65 düşebilir.
19:00
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün Cuma ve eğer son iki haftada olan şey tekrar etmezse güncel görünüm yüzde 65’lik kayba işaret ediyor. En büyük kripto paralardan biri kritik seviyede bulunuyor. Bu Cuma akşamı neden kritik? Hangi altcoin kaç dolara düşme potansiyeline sahip. Önümüzdeki 24 saat yatırımcılara para kazandırabilecek önemli detaylar.

Litecoin Yorum

Litecoin, Haziran 2022’de 40,50 civarında dibi gördükten sonra %130 oranında toparlanarak neredeyse 100 dolara yükseldi. Bunun başlıca sebepleri arasında genel olarak iyileşen risk duyarlılığı ve Ağustos 2023’te gerçekleşecek halving var. Ancak teknik veriler, LTC’nin önümüzdeki aylarda bu kazançların çoğunu silebileceğini gösteriyor. Litecoin, haftalık grafikte dev bir ayı bayrağı nedeniyle kazançlarını azaltmaya devam ediyor. Ayı bayrağı, güçlü bir düşüş trendi geçirdikten sonra fiyat yükselen, paralel bir kanal içinde konsolide olduğunda ortaya çıkan bir düşüş devam formasyonudur. Fiyat, işlem hacimlerindeki artışla birlikte alt trend çizgisinin altına düştükten sonra çözülür

Litecoin, Haziran 2022’nin başından bu yana benzer bir model çiziyor. Daha önce, LTC/USD çifti 130 dolardan 40,50 dolara %70’lik bir düzeltme yaşamıştı. Bu nedenle, teknik açıdan bakıldığında, fiyatı alt trend çizgisinin altına düşerse düşüş trendi seyrine devam edecektir. Kural olarak, ayı bayrağı kırma hareketi fiyatın bir önceki düşüş trendinin uzunluğu kadar düşmesine neden olur. Aynı kurguyu Litecoin‘e uygulamak, ayı bayrağı aşağı yönlü hedefini yaklaşık 30,50 dolara çekiyor. Bu da mevcut fiyata göre %65’lik düşüş anlamına gelir.

Kripto Cuma’ya Dikkat

UBS Global Wealth Management’ın baş yatırım yetkilisi Mark Haefele’nin de bulunduğu birçok analist, devam eden riskli rallinin büyük bir düzeltmeye gebe olduğunu düşünüyor. Bugünlerde başarısızlığıyla meşhur ancak 2022 yılının ikinci yarısına damgasını vurmuş popüler analist Capo da aynı fikirde. Capo en son şunları söylemişti;

“Yukarı doğru hareketin gerçekleşme şekli, daha geniş zaman dilimindeki dirençlerin test edilme şekli… açıkça manipüle edilmiş görünüyor, gerçek talep yok. Bir kez daha, şimdiye kadar gördüğüm en büyük boğa tuzağı.”

Şimdi bugünün önemine değinelim. Dikkat ettiyseniz son 2 haftadır Cuma akşamları ve onu Cumartesiye bağlayan geceler ciddi yükselişler gördük. 13 Ocak Cuma günü BTC fiyatı 21.000 doları geçti. 20 Ocak Cuma günü de saat 20:00 sonrasında BTC 22.500 doları aştı. Bugün büyük gün eğer aynı hareket üçüncü kez tekrar ederse LTC için düşüş senaryosu kısa vadede rafa kalkabilir. Olumlu senaryoda aynı şeyin bugün de olduğunu görürsek Bitcoin fiyatının 25.000 dolar üzerinde bir seviyeye iğne atıp konsolide olmaya başlaması gerekiyor. 25.000 dolar üzerinde gelecek haftalık kapanış ise yükseliş hissiyatını önemli ölçüde artıracaktır.

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