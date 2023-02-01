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Polygon (MATIC) fiyatı Ocak ayının tamamında artış gösterdikten sonra zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu hafta hem MATIC fiyatı hem de ağdaki faaliyetlerle ilgili olumlu Polygon haberleri geldi. Polygon’daki günlük aktif kullanıcı sayısı nihayet Ethereum’unkini geçti. Polygon ağının şu anda 340.000 kullanıcısı var ve bu sayı 320.000 ile Ethereum blok zincirinden biraz daha fazla. Metrik sadece iki hafta içinde %21 oranında arttı. Ardından, MATIC fiyatı Solana’yı (SOL) geçerek piyasa değerlerine göre sıralanan ilk 10 kripto varlığın arasına girdi.

Polygon Uzun Vadeli Dirence Doğru İlerliyor

MATIC fiyatı Eylül 2022’de 0,77 dolarlık yatay direnç alanını geri aldı. Bu çok önemli bir gelişmeydi çünkü Haziran ayındaki bir sapma dışında, alan yaklaşık iki yıldır yerinde duruyordu. Daha sonra, MATIC token fiyatı iki kez bunun üzerine sıçradı ve daha yüksek düşük noktaların görülmesiyle sonuçlandı. Aralık ayındaki ikinci sıçramadan bu yana, Polygon’un fiyatı keskin bir şekilde arttı.

RSI’ın haftalık zaman dilimi okumaları olumlu bir görünüm verdi. Gösterge 50’nin üzerine çıktı (yeşil simge) ve çizgiyi destek olarak doğruladı. Bu, düşüş eğiliminin güçlü bir işareti olarak kabul edilir. Bu nedenle, fiyat hareketiyle eşleştirilen gösterge okumaları, bir sonraki direnç bölgesine doğru 1,38 dolar bölgesine yükselişi teşvik ediyor olabilir. Haftalık kapanışın 0,77 doların altında olması bu iyimser fiyat analizini geçersiz kılabilir. Bu gerçekleşirse, fiyatı 0,40 dolara kadar düşürebilir.

MATIC Fiyatının Gücü Tükeniyor

Günlük zaman dilimine daha yakından bakıldığında, Poligon fiyatının, dördüncü dalganın simetrik bir üçgen şeklini aldığı beş dalgalı bir yukarı doğru hareketi (siyah) tamamladığı görülmekte. Dördüncü dalga, bu tür yapılarda yaygın olan birinci ve üçüncü dalgaların toplam uzunluğunun 0,618 katına sahipti.

Dahası, günlük RSI düşüş sapması (yeşil çizgi) yaratarak aşağı yönlü bir hareketin takip edileceği ihtimalini daha da güçlendirdi. Son olarak, fiyat 30 Ocak’ta düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturdu ve o zamandan bu yana 24 saat içinde sıçrama yapmadı.

Dolayısıyla, MATIC fiyatı 0,98 dolardaki 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesine doğru düzeltme görebilir. Bu aynı zamanda dördüncü dalganın bölgesi olduğundan, düzeltme muhtemelen orada sona erebilir. Öte yandan, 29 Ocak’ın en yüksek seviyesi olan 1,20 doların üzerindeki bir hareket, MATIC fiyatını muhtemelen 1,38 dolarlık uzun vadeli dirence taşıyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.