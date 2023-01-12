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Kripto para yatırımcıları 2022 yılında birçok iflas gördü ve çok sayıda altcoin soruşturmaya konu oldu. Bugün gelen habere göre Bulgaristan en büyük 100 kripto para arasında olan popüler bir altcoine baskın yaptı. En büyük kripto para şirketlerinden birine yapılan bu baskın bir son olmayabilir. Peki neden baskın yapıldı?

Kripto Para Baskını

Yerel Bulgar medyasına göre, Rusya’ya ambargoları deldiği ve kara para aklamayı kolaylaştırdığı gerekçesiyle NEXO’ya geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. En büyük 75’inci kripto para olan NEXO güne %2 düşüşle devam ediyor. Operasyonda savcılar, ulusal soruşturma kurumlarından uzmanlar ve yabancı ajanlar yer alıyor. Nexo’nun operasyonları Bulgaristan’ın başkentinden yürütülüyordu ve mevduat sahipleri yüksek getiri vaadiyle Bitcoin ve diğer kripto para türlerine yatırım yapmaya davet ediliyordu. Ancak yatırımcılara vaat edilen faiz oranları, geleneksel bankacılık kurumları ve aracı kurumlarınkinden orantısız bir şekilde daha yüksekti. Buna ek olarak, Bulgar olan firma sahipleri de birkaç milyar dolar tutarındaki varlıkların bir kısmına el koymakla suçlanıyor.

Bulgaristan Başsavcılığı resmi sözcüsü Siika Mileva, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Şu anda Ulusal Soruşturma Servisi’nde tanıkların soruşturulması ve sorgulanmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor. Ayrıca, başkent topraklarında, kripto şirketi Nexo’nun yasadışı ve cezai faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla soruşturmaya yönelik büyük eylemler var.”

Dev Kripto Para Operasyonu

Nexo kısa süre önce ABD’li düzenleyicilerle birçok konuda uzlaşıya varamadığı için 2023 yılı sonuna kadar bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeyi kademeli olarak durduracağını açıkladı. FTX ve 3AC çöküşünden de ciddi anlamda olumsuz etkilenen şirket son baskınlarla birlikte köşeye sıkışmış durumda.

Mileva’ya göre, firmaya karşı yürütülen bu soruşturmada 300’den fazla ajan çalışıyor. Firmanın organize bir suç örgütü, kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve bilgisayar dolandırıcılığının yanı sıra gerekli lisanslar olmadan bankacılık hizmetleri yürütmekle ilgili suçlar işlediği iddia ediliyor. Yerel medya, Nexo’nun faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın birkaç ay önce, yabancı servislerin Ukrayna ile jeopolitik gerilimlerinin ardından Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaçan şüpheli işlemleri tespit etmesinin ardından başladığını söylüyor.

Rusya’nın saldırılarının ardından birçok Rus oligarkın kripto paraları kullanarak farklı ülkelere servetlerini taşıdığı iddia edilmişti. Dubai bu iddiaların merkezinde olsa da ABD bu konunun üzerine gitmedi.