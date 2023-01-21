Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen bir analitik firması, Bitcoin’in (BTC) bir dip oluşturduğunu ve ralli için zemin hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar!

IntoTheBlock Verileri!

Blockchain analitik firması IntoTheBlock’a göre, lider kripto para birimini bir yıldan fazla tutan adreslerin sayısında dip oluşumları sırasında büyük bir artış meydana geldi. IntotheBlock, uzun vadeli Bitcoin holder’larının da benzer bir büyük artışın 2022 yılında meydana geldiğin vurgulayarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bazı ölçümler dibinin geride olabileceğini gösteriyor. 2022’de bir yılı aşkın süredir elinde tutan holder adreslerin Bitcoin miktarının %50 artışla 10 milyon BTC’den 15 milyon BTC’ye çıktığını gördük. Aynı model önceki ayı piyasalarında da gözlemlendi.

Glassnode Verileri!

Bununla birlikte bir diğer kripto para analiz firması olan Glassnode, Bitcoin’in birkaç temel göstergeye dayalı olarak dip oluşturduğunu da öne sürdü. Glassnode’a göre talepteki artış, Bitcoin’in son %30’luk fiyat yükselişinin sürdürülebilir olduğunu gösterebilir. Glassnode raporlarında konu hakkında şunlara yer verildi:

Sürdürülebilir bir piyasa toparlanmasına genellikle ağ üzerindeki zincirleme faaliyetlerde bir büyüme eşlik eder.

Analiz firması, yeni adresin 30 günlük basit hareketli ortalamasının (SMA) en az 60 gün boyunca 365 günlük SMA’nın üzerine çıkması durumunda güçlü bir büyümenin işaret edilebileceğini öne sürerek şunları söyledi:

Kasım 2022’nin başlarında ilk olumlu ivme patlaması meydana geldi. Ancak bu durum, şu ana kadar yalnızca bir aydır sürdürüldü.

Diğer bir gösterge ise firmanın verilerine göre, ücretlerden elde edilen madenci gelirinde önemli bir artış yaşandı. Veri analiz firması açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

90D-SMA madenci ücreti geliri 365D-SMA’nın üzerine çıktığında, blok alanı tıkanıklığında yapıcı bir artışa işaret ediyor ve ücret baskısı başlıyor.

Son olarak Glassnode, “sağlam bir temel” oluşumunun Bitcoin için bir dip oluşumuna işaret ettiğini belirterek şunları vurguladı: