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İflasını Duyuran FTX’ten Pes Dedirten Bildirim: 1 Milyonun Üzerinde Olabilir

Paylaşılan bir mahkeme belgesi iflasını duyuran kripto para borsası FTX için pes dedirten bir gerçeği ortaya koydu.
13:13
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve geçen hafta resmen iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX, bu iflasın ne kadar karmaşık olacağının bir göstergesi olarak bir milyonun üzerinde alacaklıya sahip olabileceğini söyledi.

Bir Milyonun Üzerinde Alacaklı Olabilir

Pazartesi günü federal mahkeme veri tabanı sistemine eklenen bir mahkeme belgesinde, “Borçluların dilekçelerinde belirtildiği üzere, bu Bölüm 11 davalarında yüz binin üzerinde alacaklı var. Aslında, bir milyonun üzerinde alacaklı olabilir.” notu düşüldü.

FTX’in kardeş ticaret şirketi olarak bilinen Alameda Research‘ü de kapsayan iflas başvurusu için açılan 100’den fazla davanın bir parçası olarak, davaları bireyselleştirmek yerine bir araya getirmek için dilekçe de sunuldu. Dilekçede, “Borçlular, bu gerekliliğin borçluların en büyük 50 alacaklılarının bir araya getirildiği bir listesini sunacakları şekilde değiştirilmesinin bir nedeni olduğunu öne sürüyorlar” denildi. FTX alacaklıları, ayrıca özellikle müşterilerinin e-posta adresleri zaten kayıt altında olduğu için, iflas bildirimlerini alacaklılara fiziki adresleri yerine e-posta yoluyla tebliğ edebilmeyi talep etti.

Geçen hafta sonundaki yüz milyonlarca dolarlık olağandışı kripto para çıkışının da değinildiği mahkeme belgesinde kripto para borsasının diğerlerinin yanı sıra ABD Savcılığı, Menkul Kıymetmetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile temas halinde olduğunu iddia edildiği görüldü. Bazılarının bir hack saldırısı ya da içeriden bir kişinin yaptığı işlemler olduğu düşündükleri kripto para çıkışların nedeni hala aydınlatılmış değil.

Acil İflas Koruması

FTX Cuma günü Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunarak 10 milyar ila 50 milyar dolar arasında varlık ve yükümlülüğün yanı sıra 100 binin üzerinde alacaklı olabileceğine atıfta bulunmuştu. Pazartesi günkü mahkeme başvurusunda, ayrıca Bölüm 11 başvurusunun acil şekilde yapıldığı belirtilerek “FTX, bu davanın acil olarak açılmasını gerektiren ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldı.” ifadesini kullandı.

Sam Bankman-Fried, FTX’in Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunduğu gün istifa ederek CEO’luk görevinden ayrıldı. Bankman-Fried’dan boşalan CEO’luk görevine John J. Ray III getirildi. Şu anda John J. Ray III, şirketin, sayısız yan kuruluşu ve ilgili iflas süreçleri hakkında hukuk, siber güvenlik ve adli tıp danışmanlarıyla birlikte çalışıyor.

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