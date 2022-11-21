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  •   İflas Eden FTX için Şok Eden Gelişme! Sadece 50’sine 3.1 Milyar Dolar!

İflas Eden FTX için Şok Eden Gelişme! Sadece 50’sine 3.1 Milyar Dolar!

İflasını duyuran kripto para borsası FTX için hafta sonu kayda geçen mahkeme belgelerinde şok eden bilgiler yer alıyor.
09:00
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sam Bankman-Fried’ın kripto krallığının çökmesinin neden olduğu depremin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Kripto para piyasasını sarsan FTX‘in iflasının ardında bıraktığı yıkımın detayları belirginleştikçe şok eden bilgilerin gün yüzüne çıktığı görülüyor. Yakın zaman önce kayda geçen mahkeme belgeleri, iflas eden kripto para borsası FTX’in en büyük alacaklılarına yüz milyonlarca ila on milyonlarca dolar arasında değişen tutarlarda borcunun olduğunu ortaya koyuyor.

En Yüksek Borçlu Olunanlar 50 Listesi

Kayıtlara geçen mahkeme belgeleri, kripto para borsası FTX’in tahmini 1 milyon alacaklısı arasında en büyük alacaklısına 226 milyon dolar, ikinci büyük alacaklısına ise 203 milyon dolar borcu olduğunu gösteriyor. Bu alacaklıların kimlikleri tek tek belirtilmemiş olsa da söz konusu alacaklılara toplamda yaklaşık 3.1 milyar dolarlık bir borç söz konusu.

İflas avukatları tarafından hazırlanan belgede “En büyük borçlu olunan ilk 50 listesi, görüntülenebilen ancak şu anda başka türlü erişilemeyen müşteri bilgileri de dahil olmak üzere borçluların halihazırda mevcut alacaklı bilgilerine dayanmaktadır.” notu yer alıyor. Ayrıca, “Borçlulara yapılmış olabilecek ancak henüz borçluların defter ve kayıtlarına yansıtılmamış ödemeler de dahil olmak üzere listelenen tutarlarla ilgili soruşturma devam etmektedir. Borçlular, ayrıca müşteri verilerine tam erişim elde etmek için çalışmaktadır.” notunun düşüldüğü görülüyor.

Landis Rath & Cobb ile de Anlaşma Sağlandı

Öte yandan Sam Bankman-Fried yönetiminin istifasının ardından göreve gelen yeni FTX yönetimi, iflas avukatları olarak Sullivan & Cromwell’in yanı sıra Landis Rath & Cobb ile de anlamış durumda. Sullivan & Cromwell, Eastman Kodak ve Nortel Networks’teki iflas çalışmalarıyla tanınıyor.

Şirket, aynı zamanda bu yılın başlarında iflas bayrağı çeken Voyager Digital’in varlıklarının satın alınmasında FTX’e danışmanlık yapmıştı, ancak o zamandan beri  kripto para borsası FTX ile ilişkisini ortaya koyan tanıtım materyallerini resmi internet sitesinden kaldırdı. Nitekim Sullivan & Cromwell yeniden FTX ile birlikte çalışacak.

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