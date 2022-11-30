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Bloomberg’in haberine göre iflas bayrağı çeken kripto para borsası FTX‘in satın aldığı kripto para türev şirketi LedgerX, iflas işlemlerinde kullanılması için 175 milyon dolar fon sağladı.

Fon Bugünden İtibaren Kullanılabilir

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, FTX Grup‘un bir parçası olarak iflas koruma başvurusunda bulunmak zorunda kalan kripto para türev şirketi LedgerX, iflas işlemlerinde kullanılmak üzere 175 milyon dolar fon sağladı.

Habere göre, fon bugünden itibaren kullanılabilir. 175 milyon dolarlık fonun LedgerX’in kripto para türev işlemlerini aracılar olmadan gerçekleştirmek üzere düzenleyici onay almayı amaçlayarak ayırdığı 250 milyon dolarlık fondan geldiği bildirildi. LedgerX, FTX Grup’un 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunması üzerine ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘na (CFTC) yaptığı başvuruyu geri çekmişti. FTX’in ABD kolu FTX US geçen yıl LedgerX’i satın almış ve FTX US Derivatives olarak yeniden markalandırmıştı.

Bir CFTC sözcüsü Bloomberg’e Komisyon’un planlı fon transferinden haberdar olduğunu söyledi. Aktarılan fonun FTX’in alacaklılarına geri ödeme yapmak için kullanılabileceği belirtildi. Yakın zaman önce yapılan bir mahkeme başvurusunda FTX Grubu’nun toplam bir milyondan fazla alacaklısı olduğu belirtilmişti. FTX Grup’un şu anda 1.24 milyar dolarlık birleşik kullanılabilir nakit bakiyesi bulunuyor ve bu, en büyük 50 alacaklısına olan 3.1 milyar dolarlık borcunun çok altında.

FTX Grup’un İflası

FTX Grup bu ayın başında karşı karşıya kaldığı ani bir likidite krizinin ortasında çökmüş ve iflas bayrağını çekmek zorunda kalmıştı. Dev kripto para borsası, kardeş ticaret şirketi Alameda Research tarafından riskli işlemleri finanse etmek için müşteri varlıklarını kullandığı ve bu durumun şirketi iflasa sürüklediği ortaya çıktı.

CFTC Başkanı Rostin Behnam’ın Perşembe günü ABD Senatosu’ndaki komite toplantısındaki bir oturumda FTX‘in iflası hakkında açıklamalarda bulunması planlanıyor.