Hindistan kripto paralardan işte bu yüzden korkuyor. Peki bunu önlemek için mi gözdağı veriyor?

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Kripto para yaklaşımı bugüne kadar belirsiz olan Hindistan bugün kripto baskınıyla gündeme geldi. Çin kadar kriptolara cephe almayan ülkede vergilendirme öncelikli konuydu. Bu yılın ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi beklenen kapsamlı kripto para düzenlemesi ise yeniden ertelendi. Nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan’da ciddi miktarda kripto para yatırımcısı bulunuyor.

Kripto Para Baskını

Ülkedeki kripto para odaklı şirketlere karşı baskısını artıran Hindistan başka bir kripto para borsası incelemeye aldı. Perşembe günü, Hindistan’ın İcra Müdürlüğü, en popüler Hintli kripto paralar borsalarından olan CoinSwitch Kuber‘in tesislerini aramaya başladı. Son rapora göre bu aramalar Hindistan Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) ile ilgili. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl WazirX (Binance borsasının Hindistan kolu) benzer sebeplerden baskı altına alınmıştı.

Rapor, baskınların kripto borsasına ait beş lokasyonda gerçekleştirildiğini söylüyor. İcra Müdürlüğünün Bangalore bölgesindeki bir yetkiliden alıntı yapan raporda, ajansın FEMA kapsamında birden fazla olası ihlali araştırdığı belirtildi.

“FEMA ve buna bağlı diğer kuruluşlar kapsamında birden fazla olası ihlali araştırıyoruz. İstenen iş birliğini alamadığımız için, müdürlerin, CEO’ların ve borsanın resmi yerleşkelerinde aramalar yaptık.”

CoinSwitch Kuber Soruşturması

Son yapılan aramalar diğer yerli borsalardakine benziyor. Bununla birlikte, bu aramaların ileriye dönük endüstride daha kolay düzenleyici incelemeye yol açıp açmayacağını göreceğiz. Terra ağının başarısızlığı düzenleyicilere büyük bir fırsat tanıdı. Bu ayın başlarında, başka bir Hint kripto para borsası WazirX, yeniden İcra Müdürlüğü’nün radarına girdi. Ajansın yetkilileri 5 Ağustos’ta borsa direktörünün binasını aradı. Baskın, şirketin yaklaşık 8,13 milyon dolar değerindeki banka varlıklarının dondurulmasıyla sonuçlandı. Yetkililer, WazirX‘i kara para aklama konusunda anında kredi uygulaması şirketlerine yardım etmekle suçladı. Ajans, o sırada paranın sanal kripto varlıkları aracılığıyla aktarıldığını söyledi.

Hindistan hükümetinin kripto paralara karşı yaklaşımında birinci önceliği ülkenin finansal güvenliğidir. Ekonomisi güç durumda olan veya kolay sarsılabilecek ülkelerin hiçbiri, yurt dışına sınırsız para akışına izin vermez. Gelişmekte olan birçok ülkede de bu tarz adımları görüyoruz. Çok sayıda devlet, Binance gibi devlere kendi ülkelerinde yerel bir borsa açmalarını ve yatırımcıların parasını ülkede tutmalarını söylüyor. Geçtiğimiz ay Binance CEO’su CZ, her ülkeye özel açılacak borsaların birçok riski beraberinde getireceğini söylemişti. Global borsaların likidite anlamında güçlü olduğunu ve fiyat volatilitesinin böylece önlendiğine de dikkat çekti.