Popüler altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 24 saatte kaydettiği yüzde 13'ün üzerinde yükselişle 22,18 dolardan işlem görüyor. Bu son fiyat artışıyla birlikte altcoin'in aylık grafikteki değer kazanımı yüzde 100'ü bulmuş oldu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche Blockchain ağının yerel varlığı AVAX, bu yazının hazırlandığı sırada 24 saatte kaydettiği yüzde 13’ün üzerinde yükselişle 22,18 dolardan işlem görüyor. Bu son fiyat artışıyla birlikte AVAX’ın aylık grafikteki değer kazanımı yüzde 100’ü bulmuş oldu. Peki AVAX neden yükseliyor? Gelin daha yakından bakalım.

IntainMARKETS Duyurusu Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Fiyattaki son artış Avalanche’ın kısa süre önce yapılandırılmış bir finans platformu olan Intain ile ortaklık kurmasının ardından kitlesel olarak benimsenme umudunu yeniden canlandırmasıyla gerçekleşti. IntainMARKETS, token’ize edilmiş varlığa dayalı menkul kıymetler için bir on-chain (zincir üstü) pazarıdır. Müşterilerin varlığa dayalı menkul kıymetleri zincir üstünde ihraç etmesine ve ticaretini yapmasına imkan tanır.

Avalanche, 31 Ocak Salı günü Intain’i ilk kurumsal alt ağını üzerinde barındıracağını duyurdu. Bu, tüm Avalanche ekosistemi için önemli bir kilometre taşıydı ve platformun kurumsal olarak benimsenmesine yardımcı olması beklenebilir.

Gelişme hakkında yorum yapan Ava Labs Başkanı John Wu şunları söyledi:

IntainMARKETS ile ortaya çıkan fırsatın büyüklüğü etkileyici. Avalanche’ın geleneksel finansal varlıkların zincire girmesi için tercih edilen bir Blockchain ağı olmasını istiyoruz ve bu platform 2 trilyon dolarlık bir ihraç piyasası fırsatına hitap ediyor.

Avalanche Ağının Günlük İşlem Sayısı %85 Arttı

AVAX için son fiyat artışı, Avalanche Blockchain ağında gerçekleşen günlük işlem sayısında güçlü bir artışın ortasında geldi. 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin Messari raporu, hem Avalanche’ın ağının hem de ekosisteminin büyüdüğünü gösteriyor.

Kripto para borsası FTX‘in çöküşü ve iflası gibi çeşitli engellere rağmen günlük Avalanche alt ağları etkileyici işlemler kaydetti. 2022’nin 4. çeyreğinde, günlük aktif adres sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artarak 48 bin 23’e ulaştı. Benzer şekilde, ortalama günlük işlemler de bir önceki çeyreğe göre yüzde 85 gibi muazzam bir artış göstererek 2 milyon 881 bin 20 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

Ayrıca, saniye başına toplam işlem sayısı da 3. çeyrekte 18’den 4. çeyrekte 33’e yükselerek neredeyse iki katına çıktı. Bununla birlikte, Avalanche DeFi alanında kilitlenen toplam değer (TVL) son çeyrekte yüzde 25 oranında azaldı. Benzer şekilde, Avalanche üzerindeki geliştirici katılımı da düşüş gösterdi. Benzersiz akıllı sözleşme doğrulaması bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,7, bir önceki yıla göre ise yüzde 59 oranında azaldı.

Piyasa uzmanları, son fiyat artışıyla birlikte AVAX‘ın kısa vadede 30 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Fiyatın bu seviyeye yükselmesinin önündeki ilk engel ise 26 dolardaki direnç seviyesi.