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Bitcoin fiyatı dün 27.200 dolar desteğini tutamadığı için 26.800 desteğini de kaybetti. Satıcılar baskın konumda. Altcoinler kral kripto para biriminin 30.000 dolarda başlattığı düşüşten bu yana zaten yeterince hırpalandı. Mart çöküşündekine benzer bir düşüş döneminin ortasındayız ve yakında satışlar yavaşlayabilir.

5 Kripto Paraya Dikkat

5-12 Mayıs tarihleri arasında piyasaların çoğunda düşüş hakimken 5 altcoin pozitif ayrıştı. Bu güçlü duruşun sebebi neydi? Kripto para yatırımcılarını bundan sonra neler bekliyor? Altcoinler özelinde güncel durumu ele alıyor olası fiyat hareketlerini değerlendiriyoruz.

Kava (KAVA)

KAVA fiyatı, 8 Mayıs’ta 0,66 dolara ulaştığından bu yana yükseliyor. Artış iki nedenden ötürü çok önemliydi. İlk olarak 0,76 dolar desteği geri alındı. Bu çok önemli bir destek alanı ve fiyat daha önce bunun altına düşmüştü. Dolayısıyla, geri kazanımı daha keskin yükselişlerin yaşanabileceğini söylüyor.

Ardından, fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve düzeltmenin tamamlanma olasılığını destekledi. Bitcoin eğer daha büyük kayıplar yaşamazsa KAVA yatırımcılarının yüzü gülüyor.

Bitcoin SV (BSV)

BSV Coin gözden düştü ancak yatırımcıların az bir bölümü onu halen alıp satıyor. BSV fiyatı 12 Mayıs’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Daha önce, bu hat Ağustos 2022’den beri yerinde duruyordu. Bu nedenle, hattın kırılması düzeltmenin sona erdiğinin bir işaretidir. Eğer başarılı olursa, bir sonraki direnç seviyesi olan 48 dolara yükselebilir.

Ancak, fiyat direnç çizgisinin altına düşerse 28 dolara kadar düşebilir.

FLOKI (FLOKI)

Binance listelemesi onun için sürpriz olmuştu. PEPE Coin ile dev kripto para borsası Floki Tokeni de listeledi. FLOKI fiyatı Mart ayından bu yana yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Bu kanallar genellikle düzeltici yapılar içerir, bu da kanaldan nihai bir kırılmanın artık yaklaştığını söylüyor.

Ek olarak, fiyat bu kanalın alt kısmında işlem görüyor ve bu olasılığı daha da güçlendiriyor. Kısa vadede 0,00002 dolar desteğine doğru bir düşüş görmemiz muhtemel. Piyasa genel olarak toparlarsa Floki Coin fiyatı yeniden 0.00005 dolar direncini hedefleyebilir.

Aragon (ANT)

Mart sonunda ANT fiyatı 3 dolar direncini aştı. Nisanda ise 3,97 dolarda yeni zirvesini yaptı. Fiyat düşmüş olsa da hala 3 dolarlık yatay alanın üzerinde işlem görüyor.

Artış devam ederse, ANT Coin fiyatı 4,2 doları aşmak için hareketlenebilir. Fakat 3 dolar desteğinin kaybedildiği senaryoda 2,5 dolar kritik destek seviyesi olarak yakından izlenmeli.

Uma (UMA)

5 Mayıs’ta 2,30 dolar direncini aştı. Fakat bugünlerde buraya geri döndü. Fiyatın bölgeyi destek olarak doğrulaması mümkündür.

UMA fiyatının sıçraması ya da düşmesi gelecekteki trendi belirleyebilir. Yukarıda 3 aşağıda 2 dolar hedefi yerini koruyor.