Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı yeniden 30.000 doları aştı ve bazı altcoinler güçlü ralliler başlatıyor. Altcoinler genelinde dikkat çekici olan şey 600-800 günlük düşüş trendlerinin bittiğine dair sinyallerdir. Birçok altcoin benzer kırılmalar yaşadığı için yatırımcıların bir süredir genel piyasa yükselişine dair beklentisi artmıştı.

Rollbit Coin (RLB) Neden Yükseldi?

Sosyal medyada bugünlerde çok popüler olan RLB Coin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hafta sonu da YGG Coin gibi kripto paraların yüzde 100’e yakın artışlar yaşadığını görmüştük. BTC yeniden volatilite artışı yaşamaya hazırlanırken bazı altcoinlerde erken ralliler başladı. Bu ağırlıklı olarak spekülatörlerin oluşturduğu sahte taleplerden kaynaklanıyor.

Mayıs başı itibariyle piyasadan çekilen büyük market makerlar emir defterlerinin boşalmasına neden oldu. Bu da on milyonlarca dolarlık alımların normalden çok daha büyük rallileri tetiklemesine neden oluyor. Bugünlerde bile BTC fiyatı yaklaşık 40 milyon dolarlık satışla Binance borsasında 28.400 dolara kadar düşebilecek durumda. Likidite kıtlığı spekülatif yükselişlerin bazıları için fırsat büyük kalabalıklar için tuzak haline gelmesine neden oldu.

Rollbit Coin (RLB) Grafik Yorum

Kısa süre önce ATH seviyesine ulaşan RLB Coin 0,24 doları gördü. RLB fiyatı, 4 Ağustos’tan bu yana 0,120 dolarlık yatay direnç alanının altında işlem gördü. Bu süre zarfında, çok sayıda başarısız test girişiminde bulundu. Ancak, fiyat nihayet 8 Ağustos’ta bölgenin üzerine çıktı ve aynı gün fiyat yeni ATH yaptı.

Fiyat şimdilik beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin üçüncü dalgasında görünüyor. Sonraki aşama dördüncü dalgada yaşanacak düzeltme olabilir. Bu durumda, bir sonraki direnç 0,252 dolar olacaktır. O da yüzde 50’lik yeniden yükseliş yaşanması anlamına gelir. Fakat yüzde 50 yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi için 0,125 dolarda bulunan birinci dalganın altında kapanışlar olmamalı. Eğer bu seviye kaybedilirse görünüm negatife dönecek ve fiyat muhtemelen 0,1 doları hedefleyecek. Bu desteğe gerilemesi halinde mevcut fiyattan %40 düşüş görmüş olacağız.

BTC fiyatındaki dalgalanmanın yukarı yönlü devam etmesi halinde boğalar son bir direnç testi daha yapabilir fakat şimdilik spekülatörler istediğini almış görünüyor.