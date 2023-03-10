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Herkesi Korkutmalı! Silicon Valley Bank Çöküşü! Kripto Nasıl Etkilenir?

Fed eğer işleri yoluna koymazsa büyük bir yıkım kapıda olabilir. İlk sinyali geldi bile.
18:40
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dün akşam saatlerinde ABD piyasalarının hızla düşmeye başladığını gördük ve bu düşüş 200 milyar dolarlık devle bağlantılıydı. Silvergate Bank iflasını kripto paralarla ilişkilendiren Senatör Warren ve diğerleri Fed’in aşırı şahin duruşuna da bir eleştiri getirmeli. En azından SVB Direktörü tüm bu olanlardan Fed’i de sorumlu tutuyor. Silicon Valley Bank çöküşü bugün herkesin dilinde peki onu nasıl yorumlamalıyız?

Silicon Valley Bank Çöküşü

Dün ABD bankacılık sektörü için son derece kötü bir gündü. Gösterge KBW Banka Endeksi, Haziran 2020’den bu yana en büyük tek günlük düşüşünü yaşayarak %8,1’e kadar geriledi. Bu endeksteki en büyük kayıp, %60 oranında düşen Silicon Valley Bank‘ın ana şirketi SVB Financial Group oldu. California merkezli banka yaklaşık 212 milyar dolarlık varlığıyla JPMorgan’ın onda birinden daha az bir büyüklüğe sahip. Ancak ana faaliyet alanı teknoloji odaklı girişimlerin finanse edilmesi.

Sorun da burada yatıyor. Silicon Valley Bank’ın ana şirketi Çarşamba günü geç saatlerde portföyünden yaklaşık 21 milyar dolarlık menkul kıymet sattığını ve bunun da ilk çeyrekte vergi sonrası 1,8 milyar dolar zararla sonuçlanacağını açıklayarak piyasayı şaşırttı. SVB ayrıca 1.25 milyar dolarlık adi hisse senedi ve 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir imtiyazlı hisseleri temsil eden menkul kıymet sattı. Ayrıca General Atlantic 500 milyon dolarlık adi hisse senedi satın alma taahhüdünde bulunarak toplamda yaklaşık 2.25 milyar dolarlık bir meblağa ulaştı. Kısa sürede bu kadar büyük miktarda nakde ulaşmak isteyişi piyasaları olumsuz etkiledi. Daha da kötüsü neden bu kadar hızlı biçimde nakde ihtiyaç duyduğuydu.

Bizi Fed Batırdı

Bankadan gelen açıklamalar son yaşanan yıkımın Fed’in politikalarının sonucu olduğu yönündeydi. SVB’nin sermaye artırımına ihtiyaç duymasının nedeni: bankada mevduatı olan girişimlerin nakitlerini çekiyor olmasıydı. Bu mantıklı. Federal Rezerv‘in agresif faiz oranı artışları yatırımcıları daha ihtiyatlı hale getirirken, özellikle de ekonominin kaçınılmaz olarak bir resesyona sürükleneceği endişeleri nedeniyle risk sermayesi fonlarında devasa küçülmeler oldu. Bloomberg News’e göre SVB, ABD’deki risk sermayesi destekli girişimlerin neredeyse yarısı ve geçen yıl halka açılan ABD’li risk sermayesi destekli teknoloji ve sağlık şirketlerinin %44’ü ile iş yapıyor. Bloomberg News, enflasyonla mücadele için yürürlüğe konan faiz artışlarının değerlemeleri düşürmesi ve şirketleri nakit aramaya zorlaması nedeniyle bu sektörlerin tahrip olduğunu belirtiyor.

SVB İcra Kurulu Başkanı Greg Becker hissedarlara gönderdiği son mektupta şunları yazdı;

“Bu aksiyonları alıyoruz çünkü daha yüksek faiz oranlarının devam etmesini, kamu ve özel piyasaların baskı altında kalmasını ve müşterilerimizin işlerine yatırım yaparken bankamızdaki nakitlerini azaltma eğiliminde olmasını bekliyoruz”.

Geçtiğimiz Mart ayında sıfıra yakın olan gösterge faiz oranlarının bugün %4,75’e yükselmesine rağmen, ekonomi herkesin beklediği gibi bir resesyona girmekten kaçınmayı başardı. Belki de Silicon Valley Bank’ın yaşadığı sıkıntılar resesyonun geldiğinin ilk işaretidir. Bu anlamda, bu bankanın herkesi ürkütmesine şaşmamak gerek.

Peki bu kripto paraları nasıl etkileyecek? Eğer herkesin beklediği gibi resesyonun ilk sinyalini aldıysak borsa düşer ve kripto da onu izler. Eğer SBV kurtarılamazsa borsa yine düşer ve kripto yine onu izler. Yani son yaşananlar sadece ABD bankacılık endüstrisini değil kripto paraları da vuruyor.

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