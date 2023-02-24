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Herkes Fed’e Bakıyor Ama Kripto Paraların Kaderi Çin Halk Bankasının Elinde!

Kripto para yatırımcıları gözünü Fed'e dikmişken asıl Çin Halk Bankası izlenmeli.
20:50
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’nin kripto para piyasaları üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bugün gelen verinin de sonuçları herkesin malumu. Bitcoin fiyatı beklenenin çok üstünde gelen PCE verisinin ardından 23.300 dolarlık destek bölgesini kaybetti. Eğer düşüş devam ederse Bitcoin fiyatı 21.800 ve altına sarkabilir. Altcoinlerde ise 7 gün içinde %30’u aşan kayıplar görebiliriz.

Çin ve Kripto Paralar

Bitcoin şimdilik 23.300 dolar desteği altında bulunduğu için negatif senaryo gerçekleşecek gibi görünüyor. Ancak 2022 yılından çok daha farklı bir ortamdayız. Bugünlerde Asya piyasaları da en az Fed kadar önem arz ediyor. Yaklaşan kripto para boğa piyasasının Asya piyasaları, özellikle de Çin tarafından canlandırılabileceği tezi yaklaşık 2 haftadır kripto topluluğu arasında yayılmaya başladı. Yakın zamanda Çin Halk Bankası (PBoC) tarafından bankacılık sistemine enjekte edilen çok büyük miktarda nakit, kripto para piyasasının performansına katkı sunabilir.

Çin Halk Bankası faizleri değiştirmeyeceğini açıkladı ve piyasaya nbakit pompalamaya başladı. Çin Halk Bankası, %2,75 faiz oranıyla bir yıllık orta vadeli kredi destek fonuna 499 milyar Yuan (73 milyar dolar) ekledi. Böylece bankacılık sistemi sadece büyük miktarda nakit elde etmekle kalmıyor. Buna çok daha düşük maliyetle ulaşıyor. Bu fon bizdeki kredi garanti fonuna benzer bir yapıdır.

Çin ve Kripto Boğası

Son yapılan hamle Ocak ayında da yapılmıştı ve Çin Halk Bankası yaptığı açıklamada, para enjeksiyonunun bankacılık sisteminin likiditesini “makul bir seviyede” tutmayı amaçladığını söyledi. Yani önümüzdeki dönemde de likiditenin artmaya devam etmesi muhtemeldir. Bitcoin bol likiditeyi sevdiği için Fed cephesindeki sıkılaşmaya rağmen Çin ve Japonya merkez bankalarının desteğiyle yükselişini sürdürebilir.

PBoC ayrıca bankacılık sistemine 203 milyar yuan (30 milyar dolar) pompaladı etti. Bunu yedi günlük ters repo yoluyla yaptı. Aynı zamanda borçlanma maliyetini de değiştirmeyerek %2.00’de tuttu. Çin, 2020 yılının başından bu yana ilk defa bu kadar agresif para pompalıyor. Çin Merkez Bankası’nın o dönemki hızlı müdahalesi COVID-19 salgını ekonomik krizi sebebiyleydi. Şimdi pandemiden çıkışla birlikte aynı şeyi tekrar yapıyor.

Çin’in “niceliksel genişlemesi” toplam kripto para piyasasının kümülatif değeriyle de doğru orantılıdır. Dahası Çin merkezli kripto paralar bu süreçte pozitif ayrışmaya devam edebilir. İç piyasayı canlandırmak için pompalanan likidite kripto paralar geçmişte hep katkı sağladı. Hong Kong’dan gelen son olumlu raporlar önemsiz değil. Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olan bu bölge, Haziran ayında kripto para alım, satım ve yatırımını tamamen yasallaştırmayı amaçlıyor. Buna ek olarak Çin’in en büyük kurumları kripto para şirketleriyle ortaklıklar açıklıyor.

Makro kripto para piyasası analisti Tedtalksmacro aşağıdaki grafiği paylaşarak Çin Halk Bankasının adımlarının BTC fiyatı üzerindeki etkilerini daha net biçimde gözler önüne serdi.

Bu grafik, 2020’nin başlarında yapılan bir önceki büyük likidite enjeksiyonunun Bitcoin fiyatının makro dip seviyesiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Şu anda gerçekleşmekte olan bir sonraki, nispeten büyük ucuz nakit enjeksiyonu da, geçen ayı piyasasının dibinden hemen sonra geliyor gibi görünüyor.

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