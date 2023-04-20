Kripto para yatırımcıları endişeli ve haksız da değiller. Peki güncel veriler neye işaret ediyor? Daha fazla düşüş yaşanacak mı?

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Kripto paralar güne düşüşle devam ediyor ve Bitcoin (BTC) fiyatı 28.000 dolar seviyesini test etmeye hazırlanıyor. Günün ilk saatlerinde Bitcoin cephesindeki geri çekilmenin devam edebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu, Bitcoin bugün 28.260 dolara kadar düştü. Peki bundan sonra ne olacak?

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Amerika Birleşik Devletleri istihdam verilerinin yatırımcı güvenini artırmasıyla Bitcoin, 20 Nisan Wall Street açılışında on günün en düşük seviyesinden toparlandı. Devam eden bir düzeltmenin ortasında, parite yine de ABD işsizlik verilerinin daha sıkı finansal koşulların enflasyonu soğutmak için çalıştığını ima etmesiyle destek olarak 29.000 dolar seviyesini bile geri alamadı. Dün gelen hacimli satışlar zaten böylesine sorunlu bir düzeltmenin sinyalini veriyordu.

Popüler kripto para analisti Adam mevcut aralığın tutmayacağı konusunda uyardı. Destek aralığını gösteren bir grafiğin yanı sıra “Bu, ‘bu seviyeyi kaybedersen ışıklar söner’ türünden bir senaryo gibi görünüyor” dedi. Diğer popüler bir analist Pierre ise 27.000 dolara kadar devam eden bir düzeltme bekliyor.

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Binance emir defterinden alınan veriler, iş verilerinden bir saat önce teklif likiditesinin spotun altına indiğini ve en yakın önemli desteğin şu anda 28.000 dolar olduğunu gösteriyor. Verileri üreten Material Indicators bu bölgenin satıları dizginlemesi gerektiğini savundu. Fiyat birkaç kez bu seviyeye yaklaştıktan sonra 28.500 dolara sıçradı ve şimdilik Bitcoin burada kalmaya devam ediyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi ve Bitcoin piyasa hakiyeti yeniden %47 seviyesine dayandı. İşlem hacmi 51 milyar dolar ve düşüyor. Öte yandan altcoinlerdeki haftalık kayıplar %5’i çoktan aştı. Kümülatif değer ve BTC mevcut aralıkta bir dip oluşturmuş gibi görünüyor. Eğer haber akışıyla daha büyük satışlar tetiklenmezse önümüzdeki saatlerde Bitcoin ve altcoinlerin toparlanması gerekecek. Olası yükseliş senaryosunu için 28.800 ve 29.100 dolar bölgelerinin BTC tarafından hızla geri kazanılması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.