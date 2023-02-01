Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Hazır Olun! Shiba Inu’de (SHIB) Olası İki Senaryo!

Hazır Olun! Shiba Inu’de (SHIB) Olası İki Senaryo!

Shiba Inu (SHIB) fiyatını önümüzdeki günlerde iki olası senaryo bekliyor! Kripto para biriminde bunlara hazır olun! İşte detaylar!
23:10
1 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasaların popüler meme token’ı Dogecoin’e (DOGE) rakip olarak gösterilen Shiba Inu’da (SHIB) fiyat beklentileri hangi yönde? Teknik analizler yatırımcılara nasıl bir yol haritası çıkarıyor?

SHIB’de İki Senaryo!

Meme token’ı ele alan analistler Shiba Inu’nun haftalık zaman çerçevesi teknik analizi sonucunda bir yükseliş olabileceğini öne sürdü. Uzmanlar beklenen fiyat artışının iki ana nedeni olduğunu vurgulayarak şu şekilde sıraladı; İlk olarak kripto para biriminde bir yükseliş modeli olan bir çift dip formasyonu olduğu belirtilerek 0.0000083 dolarlık uzun vadeli destek bölgesinde oluşan çift dip’in token’a olan beklentileri destekler nitelikte olduğu öne sürüldü. İkinci ana neden olarak ise haftalık göreceli güç endeksinin (RSI), çift dip ile birlikte pozitif sapma gösterdiği belirtildi.

Kripto para biriminin haftalık zaman dilimindeki ana direnç bölgesinin, ortalama 0,0000175 dolar seviyesi olduğu ön görülüyor. Bu nedenle SHIB fiyatı çift dip modelini doğrularsa, önemli bir yukarı yönlü potansiyeli olabileceği gündemde. Günlük grafikteki SHIB teknik analizi, fiyatın 13 Ocak’ta alçalan bir direnç çizgisinden beş gün sonra 0,0000129 dolara ulaştığını gösteriyor. Ancak ulaşılan seviyenin ardından fiyatta gerileme hakim.

Shiba Inu Fiyat Tahmini!

Bununla birlikte analistler günlük RSI da düşüş gözlemlerken, henüz herhangi bir düşüş eğilimi oluşturmadığını belirtti. Sonuç olarak fiyat artışının 0,0000135 dolara doğru devam edip etmeyeceği veya rallinin ivme kaybedip tersine dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Ancak uzmanların kripto para birimi adına bir diğer fiyat beklentisi ise Shiba Inu’nun direnç çizgisini 0,0000900 dolar seviyesi ile yeniden test edebilir. Altı saatlik kısa vadeli teknik analizlere göre ise Shiba Inu fiyatının simetrik bir üçgen içinde işlem gördüğü belirtildi. Belirtilen üçgen formasyonu fiyat hareketi adına nötr olarak kabul edilse de genellikle hareketin devamı sağlayabilir. Sonuç olarak altı saatlik zaman dilimi analizlerinin, SHIB fiyatının 0,0000135 dolara yükselme olasılığını desteklediği belirtildi.

Öte yandan uzmanların Şubat ayı için en olası Shiba Inu fiyat tahmini, 0,0000135 dolar seviyesine doğru bir artış beklentisi. Ancak destek çizgisinin altında bir kapanış, bu yükseliş eğilimi gösteren Shiba Inu fiyat tahminini geçersiz kılabilir ve 0,0000103 dolar doğru bir düşüşü katalize edebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Çin, Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Söylediğini Yaptı! Uygulama Başladı!
Çin, Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Söylediğini Yaptı! Uygulama Başladı!
Endişe Artıyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Dogecoin Yorumu: 2023’te Hazır Olun!
Endişe Artıyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Dogecoin Yorumu: 2023’te Hazır Olun!
Justin Sun’ın Altın Yumurtlayan Tavuğu! Bu Altcoin İçin Kritik Günler Başladı! Seviyelere Dikkat!
Justin Sun’ın Altın Yumurtlayan Tavuğu! Bu Altcoin İçin Kritik Günler Başladı! Seviyelere Dikkat!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Teknoloji Devi Samsung’dan Bitcoin Bombası! Yarın Geliyor!
Teknoloji Devi Samsung’dan Bitcoin Bombası! Yarın Geliyor!
Dikkat! Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor! Uzmandan Kritik Bitcoin Uyarısı Geldi!
Dikkat! Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor! Uzmandan Kritik Bitcoin Uyarısı Geldi!
Ne Bitcoin Ne Dogecoin Balinalar Bu Altcoine Hücum Ediyor!
Ne Bitcoin Ne Dogecoin Balinalar Bu Altcoine Hücum Ediyor!
Dikkat! 4 Uzmandan Kritik Bitcoin Tahmini Geldi: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!
Dikkat! 4 Uzmandan Kritik Bitcoin Tahmini Geldi: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023