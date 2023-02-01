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Piyasaların popüler meme token’ı Dogecoin’e (DOGE) rakip olarak gösterilen Shiba Inu’da (SHIB) fiyat beklentileri hangi yönde? Teknik analizler yatırımcılara nasıl bir yol haritası çıkarıyor?

SHIB’de İki Senaryo!

Meme token’ı ele alan analistler Shiba Inu’nun haftalık zaman çerçevesi teknik analizi sonucunda bir yükseliş olabileceğini öne sürdü. Uzmanlar beklenen fiyat artışının iki ana nedeni olduğunu vurgulayarak şu şekilde sıraladı; İlk olarak kripto para biriminde bir yükseliş modeli olan bir çift dip formasyonu olduğu belirtilerek 0.0000083 dolarlık uzun vadeli destek bölgesinde oluşan çift dip’in token’a olan beklentileri destekler nitelikte olduğu öne sürüldü. İkinci ana neden olarak ise haftalık göreceli güç endeksinin (RSI), çift dip ile birlikte pozitif sapma gösterdiği belirtildi.

Kripto para biriminin haftalık zaman dilimindeki ana direnç bölgesinin, ortalama 0,0000175 dolar seviyesi olduğu ön görülüyor. Bu nedenle SHIB fiyatı çift dip modelini doğrularsa, önemli bir yukarı yönlü potansiyeli olabileceği gündemde. Günlük grafikteki SHIB teknik analizi, fiyatın 13 Ocak’ta alçalan bir direnç çizgisinden beş gün sonra 0,0000129 dolara ulaştığını gösteriyor. Ancak ulaşılan seviyenin ardından fiyatta gerileme hakim.

Shiba Inu Fiyat Tahmini!

Bununla birlikte analistler günlük RSI da düşüş gözlemlerken, henüz herhangi bir düşüş eğilimi oluşturmadığını belirtti. Sonuç olarak fiyat artışının 0,0000135 dolara doğru devam edip etmeyeceği veya rallinin ivme kaybedip tersine dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Ancak uzmanların kripto para birimi adına bir diğer fiyat beklentisi ise Shiba Inu’nun direnç çizgisini 0,0000900 dolar seviyesi ile yeniden test edebilir. Altı saatlik kısa vadeli teknik analizlere göre ise Shiba Inu fiyatının simetrik bir üçgen içinde işlem gördüğü belirtildi. Belirtilen üçgen formasyonu fiyat hareketi adına nötr olarak kabul edilse de genellikle hareketin devamı sağlayabilir. Sonuç olarak altı saatlik zaman dilimi analizlerinin, SHIB fiyatının 0,0000135 dolara yükselme olasılığını desteklediği belirtildi.

Öte yandan uzmanların Şubat ayı için en olası Shiba Inu fiyat tahmini, 0,0000135 dolar seviyesine doğru bir artış beklentisi. Ancak destek çizgisinin altında bir kapanış, bu yükseliş eğilimi gösteren Shiba Inu fiyat tahminini geçersiz kılabilir ve 0,0000103 dolar doğru bir düşüşü katalize edebilir.