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Hazır Olun! En Büyük Kripto Paralardan Birinin Anormal Düşüşü!

Altcoinlerin neredeyse hepsi düşüyor ancak en büyük kripto paralardan biri için durum çok daha farklı.
18:20
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta için Pazar günü yüksek volatilite uyarısı yapıldı ancak bu kadarını kesinlikle kimse beklemiyordu. Bitcoin fiyatı aniden fiyatından 2 bin dolardan fazla sildi ve bu sefer yükselişinden hızlı biçimde düştü. Cardano (ADA) ise diğer altcoinlerden daha hızlı biçimde düşüyor. Peki bu fiyat erimesi daha ne kadar devam edecek. Beklenen seviyeler neler?

Cardano (ADA)

Cardano son altı ila on iki saat içinde kripto piyasasını dolduran garip olaylar nedeniyle kendisini tanıdık bir bölgede buldu. Bitcoin’den daha hızlı şekilde günlerdir düşen fiyat 0,3 dolar seviyesine kadar indi. CoinMarketCap’ten alınan ayrıntılar, ilk on kripto para arasında ADA Coin’in en kötü performans gösteren varlıklardan biri olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, yatırımcılar son 30 günde yaklaşık %25 kayıp yaşadı.

Altcoinlerin genelinde devam eden düşüş normal karşılanıyor ancak Santiment’e göre, ADA’nın 90 günlük hareketsiz dolaşımı 1 Şubat’tan bu yana bir dizi tepe oluşturdu. Bu da ADA Coin yatırımcılarının haftalardır satış yapmak için her fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor.

ADA Coin Yorum

ADA Coin yatırımcıları mevcut olumsuz koşullardan kurtulmak için orta vadeli birikimlerinden bir süredir vazgeçiyor. Öte yandan, gerçekleşen piyasa değeri HODL dalgası, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, yatırımcıların ADA için daha yüksek fiyatlar ödemeye hazır olmadığı ve ADA Coin’in daha az cazip hale geldiğini gösteriyor.

AO -0,047’ye geriledi. Gösterge sadece dengenin altında kalmakla kalmadı, aynı zamanda düşüş eğilimli bir ikiz tepe oluşturdu. Bu da piyasanın kontrolünün kesinlikle satıcıların elinde olduğu anlamına geliyor. CMF aynı şekilde düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadede 0,305 dolar altındaki kapanışlar fiyatın 0,27 dolara kadar gerileyebileceği anlamını taşıyor. Yeniden yükselişin başlaması içinse 0,345 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç duyulacak.

ADA, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine (ATH) kıyasla %89,93 düşüş gösterdi ve son 365 günde %63,75 azaldı. Bitcoin’in daha fazla kayıp yaşadığı senaryoda ADA Coin yatırımcılarındaki iştahsızlık nedeniyle daha hızlı düşüşler görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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