Piyasaların popüler meme token'ı Dogecoin (DOGE) bir hazırlık aşamasında olabilir. Kripto para biriminde fiyat hedefi ne?

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Dogecoin’in (DOGE) fiyat rallisi, son 7 işlem gününde %15’lik bir artış yaşadıktan sonra 0,091 dolar bölgesinde yeniden izlendi. Son haftalarda madencilerin piyasaya akın etmesiyle zincir üstü veriler, artan satış baskısının yakında DOGE fiyatına zarar verebileceğini ortaya koyuyor.

DOGE Verileri!

Elon Musk’ın Twitter hamlesi sonrasında, Dogecoin Nisan ayının başından bu yana %24 oranında kazandırdı. DOGE topluluğundaki yükseliş ivmesi, Elon Musk’ın SpaceX’i tamamen entegre bir Starship ve Super Heavy roketinin ilk uçuş testini yapmak için ilk roketi fırlatmayı planlarken, aktivitede bir artış görebilir.

Elde edilen verilere göre kripto para balinaları son iki hafta içerisinde DOGE aktivitesi azalıyor. 4 Nisan’daki son zirveden bu yana, ağdaki balina işlemlerinin sayısında önemli bir düşüş oldu. Blockchain veri analitik firması Santiment, 100.000 dolar ve üzeri günlük işlemleri takip ederek balina aktivitesini raporladı.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, meme token ile ilgili günlük büyük işlemler 4 Nisan’daki 1.062’den 18 Nisan kapanışında 273 işleme düştü. Balinalar alım satım faaliyetlerini azalttığında, kısa vadeli fiyat beklentilerine olan güvenlerini kaybettikleri anlamına gelebilir. Balinalar diğer yatırımlara fon ayırmaya devam ederse, Dogecon’in fiyatı önümüzdeki günlerde darbe alabilir.

DOGE Fiyat Hedefi!

Öte yandan DOGE için yaklaşan düşüş eğilimini gösteren bir diğer kritik faktör ise madenciler arasındaki satış çılgınlığı olabilir. Mart ayının sonundan bu yana, Dogecoin ağındaki tanınmış iş kanıtı madencilerinin cüzdan bakiyelerini izleyen bir ölçüm olan Madencilerin rezervlerinde sürekli bir düşüş yaşandı.

27 Mart ile 19 Nisan arasında madenciler, 0,091 dolarlık mevcut piyasa değeri üzerinden yaklaşık 19,1 milyon dolar değerinde 210 milyon DOGE sattı. Madenciler blok ödüllerini sattıklarında, dolaşımdaki kripto para arzını artırır. Eşit taleple karşılanmadığı takdirde, madenciler arasındaki satış eğilimi, Dogecoin fiyatının önümüzdeki günlerde düşmesine neden olabilir.