Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?

Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?

Piyasaların popüler meme token'ı Dogecoin (DOGE) bir hazırlık aşamasında olabilir. Kripto para biriminde fiyat hedefi ne?
12:20
20 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin’in (DOGE) fiyat rallisi, son 7 işlem gününde %15’lik bir artış yaşadıktan sonra 0,091 dolar bölgesinde yeniden izlendi. Son haftalarda madencilerin piyasaya akın etmesiyle zincir üstü veriler, artan satış baskısının yakında DOGE fiyatına zarar verebileceğini ortaya koyuyor.

DOGE Verileri!

Elon Musk’ın Twitter hamlesi sonrasında, Dogecoin Nisan ayının başından bu yana %24 oranında kazandırdı. DOGE topluluğundaki yükseliş ivmesi, Elon Musk’ın SpaceX’i tamamen entegre bir Starship ve Super Heavy roketinin ilk uçuş testini yapmak için ilk roketi fırlatmayı planlarken, aktivitede bir artış görebilir.

Elde edilen verilere göre kripto para balinaları son iki hafta içerisinde DOGE aktivitesi azalıyor. 4 Nisan’daki son zirveden bu yana, ağdaki balina işlemlerinin sayısında önemli bir düşüş oldu. Blockchain veri analitik firması Santiment, 100.000 dolar ve üzeri günlük işlemleri takip ederek balina aktivitesini raporladı.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, meme token ile ilgili günlük büyük işlemler 4 Nisan’daki 1.062’den 18 Nisan kapanışında 273 işleme düştü. Balinalar alım satım faaliyetlerini azalttığında, kısa vadeli fiyat beklentilerine olan güvenlerini kaybettikleri anlamına gelebilir. Balinalar diğer yatırımlara fon ayırmaya devam ederse, Dogecon’in fiyatı önümüzdeki günlerde darbe alabilir.

DOGE Fiyat Hedefi!

Öte yandan DOGE için yaklaşan düşüş eğilimini gösteren bir diğer kritik faktör ise madenciler arasındaki satış çılgınlığı olabilir. Mart ayının sonundan bu yana, Dogecoin ağındaki  tanınmış iş kanıtı madencilerinin cüzdan bakiyelerini izleyen bir ölçüm olan Madencilerin rezervlerinde sürekli bir düşüş yaşandı.

27 Mart ile 19 Nisan arasında madenciler, 0,091 dolarlık mevcut piyasa değeri üzerinden yaklaşık 19,1 milyon dolar değerinde 210 milyon DOGE sattı. Madenciler blok ödüllerini sattıklarında, dolaşımdaki kripto para arzını artırır. Eşit taleple karşılanmadığı takdirde, madenciler arasındaki satış eğilimi, Dogecoin fiyatının önümüzdeki günlerde düşmesine neden olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!
Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
Kıdemli Kripto Trader: Çok Kazandıracaklar! Bu 2 Altcoin Uçacak Dedi! Hedefleri Açıkladı! Peki Bitcoin?
Kıdemli Kripto Trader: Çok Kazandıracaklar! Bu 2 Altcoin Uçacak Dedi! Hedefleri Açıkladı! Peki Bitcoin?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin Grafiği İle Yatırımcısını Endişelendiriyor! Yeni Bir Düşüş Görülebilir!
En İyi Hedef 0,295 Dolar! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Hareketlenebilir!
Ne Olacak Bu XRP’nin Hali? XRP Yükselecek Mi? Grafikler XRP Hakkında Ne Söylüyor?
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Güncel NFT Haberleri
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023