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Hazır Olun! Cardano (ADA) Bu Güncelleme İle Harekete Geçebilir!

Akıllı sözleşme platformu olan Cardano'da (ADA) analistlere göre bu güncelleme ile fiyat artışı gelebilir! ADA'da yenilikler neler?
23:15
17 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler akıllı sözleşme platformu olan Cardano (ADA) bir fiyat artışına mı hazırlanıyor? ADA’da hazırlık aşamasında olan güncelleme fiyata nasıl bir etki edecek?

Cardano’da Güncelleme Hazırlığı!

ADA’da hazırlık aşamasında olan “Cardano Improvement Proposal 30” (CIP-30), akıllı sözleşme platformunun blok zincirine kompakt işlemler ekleyecek planlı bir güncelleme. Kompakt işlemlerin yardımıyla, ağ aynı anda daha fazla işlemi gerçekleştirebilir. Ayrıca bu işlemler, standart işlemlerden önemli ölçüde daha düşük. Web sayfası etkileşim işlevselliğini Cardano tabanlı sıcak cüzdanlara getirmek, kripto para depolaması ile merkezi olmayan uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmak oldukça önemli. Bu nedenle Cardano yükseltme teklifinin uygulanması planlanıyor. Ayrıca planlanan güncelleme, CIP-30’u destekleyen cüzdanlara sahip WooCommerce kullanıcılarının yakında satın alımları için ADA ödemelerini kabul edebilecekleri anlamına gelebilir.

Bununla birlikte Charles Hoskinson yayınladığı yeni bir raporda, ADA’nın genişletilmiş kullanışlılığına yönelik beklentileri destekledi. Piyasaların popüler veri analiz şirketi olan Santiment’in geliştirme etkinliği metriğine göre, Cardano’ya geliştirici katılımı arttı. Belirtilen metrik, önceki ayın verilerinde 79.76 seviyelerindeydi. Ayrıca Proof of Git Hub tarafından yayınlanan bir rapora göre, Cardano’nun geliştirme açısından en aktif ikinci zincir olduğu da bildirildi. Günlük aktif adres metriği çalışması ise iyi oranda bir ADA kullanımını ortaya koydu. Ulaşılan seviye, Kasım 2022 tarihinde gözlemlenen yüksek seviyelerin altında, ancak yine de önceki aylara kıyasla daha yüksek.

ADA Günlük Fiyat Analizi!

Öte yandan popüler kripto para biriminin günlük bazda göreceli güç endeksi (RSI) analizi, ADA’nın mevcut konumda yükseliş eğiliminde olabileceğine işaret edebilir. RSI, hem yükseliş eğilimini hem de ADA’nın aşırı alım durumunda olduğunu gösterdiği belirtildi. Göreceli güç endeksi 70 seviyesinin üzerinde ve 80’in hemen altında bir orta noktada konumlanıyor. Ayrıca uzmanlara göre RSI’nın konumu yazı kaleme alındığında bir fiyat düzeltmesinin gerçekleşmek üzere olduğunun işaret edebilir.

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