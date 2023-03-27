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Hayal Gerçek Oluyor! Bu Altcoinde Kurdeleyi Vitalik Buterin Kesecek!

Uzun süredir bu haber bekleniyordu. Fiyatta beklenen sonucu doğurmasa da uzun vadede ciddi fayda sağlayacak.
18:00
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisi büyüdükçe artık daha sık aralıklarla büyük teknolojik hamleler görüyoruz. Müjdeler peş peşe geliyor. Son büyük adımı bugün Polygon (MATIC) ekibi atıyor. Geçtiğimiz ay lansman tarihi duyurulduğunda MATIC fiyatı hızla artmıştı. Ancak bugün haberde al olayda sat gerçeğiyle karşı karşıya kalan yatırımcılar fiyattan yana hayal kırıklığına uğradı. Neyse ki bu gelişme Polygon için uzun vadeli faydalar sağlayacak.

Polygon zkEVM Başlatıldı

Polygon zkEVM Mainnet Beta bugün itibariyle yayına başladı. Ethereum ölçeklendirme platformu olan Polygon, 2023’ün en trend alanlarından biri olması beklenen sıfır bilgi ispatı konusunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bugün zero-knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) beta resmen başlatıldı. Polygon ekibine göre, duyuru töreninin bir parçası olarak, Ethereum ağının kurucusu Vitalik Buterin yeni zkEVM’de ilk işlemi başlatacak. Saat 17:30’da canlı yayınlanacak bu ilk işleme yazı hazırlandığı sırada henüz 15 dakika vardı.

Polygon’un basın açıklamasına göre, 50’den fazla şirket Polygon zkEVM teknolojisini kullanarak bu ağ üzerinde uygulamalarını geliştirecek. Sıfır bilgi ispatı güvenlik ve hız noktasında dev avantajlar sunduğu için gelecekte popüler uygulamaların çoğunun ZK ağlarında yaşamını sürdürmesi bekleniyor.

zkEVM Nedir?

İlk zkEVM’leri yayına alma yarışı geçen hafta Polygon’un rakibi Matter Labs’ın zkEVM’si zkSync Era‘yı halka açmasıyla doruğa ulaştı. Sıfır bilgi ispatıyla çalışan bir ağ fikri herkes mükemmel geliyordu. 2021 yılında bu alanda gelecekte çok büyük adımlar görebileceğimizden bahsetmiştik. Bugün gördüğümüz şeyler son derece önemli olsa da halen bu alanda yapılacak çok daha fazla iş var. Buterin, en azından 2020’den bu yana Ethereum için ölçeklendirme çözümlerinin geliştirilmesini teşvik etti ve geçen Ağustos ayında bir blog yazısında, zkEVM‘lerin çeşitli sürümlerinin Ethereum Sanal Makine programlama ortamıyla uyumluluk derecesine karşı hız gibi ödünleşimlerle geldiğini belirtti. Ayrıca şunu söyledi;

“Genel olarak, tüm bu türlerin araştırılıyor olması alan için sağlıklı”.

Polygon zkEVM kullanıcıların etkileşime girmesi için yayında olsa da, Nailwal bunun hala yeni bir teknoloji olduğu ve bu nedenle beta mainnet olarak adlandırıldığı konusunda uyardı.

“Bu yeni bir teknoloji, bu yüzden kullanıcılar için lütfen bu konuda dikkatli olun tüm birikimlerinizi hemen buraya taşımayın.”

Ancak geleceğe dair şu iddialı tahmini de yaptı;

“18 ila 24 ay içinde, büyük web3 uygulamalarının neredeyse tamamının sıfır bilgi kanıtlı layer2 ağları üzerine inşa edildiğini göreceksiniz.”

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