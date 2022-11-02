Bu kadar fazla kripto para tutuyor olması bir sorun mu? Yatırımcılar bu altcoinlerin büyük sahibini tanımalı.

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En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy olsa da kripto endüstrisinin altcoin kralları da bulunuyor. Bunların başında da Alameda geliyor. Özellikle LUNC iflası sırasında Cidatel, Alameda gibi şirketlerin süreci istismar ettiğine dair iddialar sosyal medyada dolaşıyordu. Bu şirketlerin elinde önemli miktarda kripto para olduğu da biliniyor. Peki hangi altcoinleri tutuyorlar?

Kripto Para Milyarderi

Milyarder Sam Bankman-Fried’ın kripto para imparatorluğu resmi olarak iki ana bölüme ayrılmış durumda: Her ikisi de kendi sektörlerinde dev olan FTX (borsası) ve Alameda Research (trade firması)’dür. Ancak, resmi olarak ayrı işletmeler olmalarına rağmen, özel bir mali belgeye göre, bu bölünme önemli bir yerde bozuluyor: Alameda‘nın bilançosunda (Belgenin Alameda’nın sadece bir kısmını temsil ettiği düşünülebilir) ciddi miktarda FTX Token (FTT) var.

Alameda’nın 30 Haziran itibariyle 14,6 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

-3,66 milyar dolar FTT Token (kilitsiz)

-2,16 milyar dolar FTT Teminatı

-292 milyon dolar SOL (kilitsiz)

-863 milyon dolar SOL (kilitli)

-41 milyon dolar SOL Teminatı

-134 milyon dolar nakit ve eşdeğeri

-2 milyar dolarlık hisse senedi

Altcoin Balinası

Son veriler FTX ve Alameda arasındaki bağların alışılmadık derecede yakın olduğuna dair kanıtlara katkıda bulunuyor. Mali tablolar, endüstri gözlemcilerinin zaten şüphelendiği şeyi somutlaştırıyor. Yukarıda bahsi geçen dağılım ise milyarlarca dolarlık SOL ve FTT tokene işaret ediyor. Üstelik bunun önemli bir kısmı da kilitsizdir. İsmi geçen diğer tokenlar SRM (Bankman-Fried’in kurucularından olduğu Serum merkezsiz borsasının tokenı), MAPS, OXY ve FIDA‘dır.

FTX’in web sitesine göre, dolaşımda 5,1 milyar dolar değerinde yaklaşık 197 milyon FTT token bulunuyor. Kripto para yatırımcıları sepetlerine ekledikleri altcoinlerin en büyük sahiplerini bilmek istiyor. SOL, FTT ve yukarıda bahsettiğimiz kripto paralar kripto endüstrisinin devi tarafından tutuluyor. FTX veya Alameda’nın yaşayabileceği potansiyel olumsuzluklar bu altcoinlerin sert biçimde değer kaybetmesine neden olabilir.

Nakit rezervi noktasında zayıf görünen şirket bilançosunda büyük ölçüde değeri değişken varlıklar tutuyor. Bu kripto para piyasalarında yeni bir FUD doğurur mu? Bunun zaman gösterecek ancak birkaç saat içinde SBF sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir duyuru yapacaktır.