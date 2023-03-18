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Haberler Olumlu! Çin Merkezli Altcoin’lerde Ciddi Yükselişler Gelebilir!

Çin, 2021'in sonunda kripto paralara yönelik genel bir yasak kararı almasından bu yana kripto paralara pek sıcak bakmadığı biliniyor olsa da, bazı Çin merkezli altcoinler Şubat ayında önemli bir ralliden geçti. Şimdi o altcoin'lerde yeni bir ralli bekleniyor.
09:31
18 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çin, 2021’in sonunda kripto paralara yönelik genel bir yasak kararı almasından bu yana kripto paralara pek sıcak bakmadığı biliniyor olsa da, bazı Çin merkezli altcoinler Şubat ayında önemli bir ralliden geçti. Ülkenin merkez bankası şu anda COVID-19’un neden olduğu ekonomik çöküşten daha hızlı bir toparlanma için bastırırken, önümüzdeki günlerde Çin merkezli altcoin’lerde benzer bir rallinin yaşanması bekleniyor.

Çin Merkez Bankası Toparlanmaya Zorluyor

Çin Halk Bankası (PBOC), 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını (banka rezerv oranı olarak da bilinir) bu ilk kez bu yıl azaltacağını duyurdu. Bu hamlenin amacı, yeterli likiditenin korunmasına yardımcı olmak ve gelişmekte olan ekonomik toparlanmayı desteklemek.

Merkez Bankası, ayrıca 27 Mart’tan itibaren tüm bankalar için zorunlu karşılık oranını (RRR) 25 baz puan (bps) düşüreceğini açıkladı. Ancak bu indirim, halihazırda yüzde 5’lik bir rezerv oranını benimsemiş olan bankalar için geçerli değil.

Çin’in Kripto Paralar İçin Değişen Duruşu

Çin’in kripto para karşıtı bir duruş sergilediği yönündeki ucu açık varsayıma rağmen, son gelişmeler bunun aksini gösteriyor. Görünüşe göre Çin İrtibat Bürosu yetkilileri Hong Kong’un kripto para konusundaki ilerleyişiyle yakından ilgileniyor. Bu, yetkililerin ülkenin kripto paralara yönelik yaklaşımını yakından takip ettikleri anlamına gelirken birçok kişi bunun sektör için net bir şekilde olumlu olduğuna inanıyor. Ancak bu eğilim sadece hükümetlerle sınırlı değil; Çin anakarasındaki özel şirketler de Web3 teknolojilerini ve kripto para kullanımını araştırıyor. Örneğin China Telecom, Blockchain teknolojisine dayalı SIM kartlar geliştirmek için büyük kripto para şirketleriyle iş birliği yapmış durumda.

Merkez Bankası’nın ekonomide daha hızlı bir toparlanmayı desteklemek için aldığı yapıcı önlemlere ek olarak, tüm bu nedenlerin doruk noktası, “Çin anlatısı” kapsamına giren altcoin’lerle ilgili olumlu bir tutum oluşturmaya yardımcı oluyor.

Çin Merkezli Altcoin’lerin Ralli Yapması Bekleniyor

Conflux‘ün son yedi gün içinde neredeyse yüzde 124 oranında değer kazanmasıyla birlikte iyi bilinen bazı Çin merkezli altcoin’lerin son aylarda önemli ölçüde değer kazandıkları görüldü. Bir diğer önemli Çin merkezli Layer 1 Blockchain’i olan NEO‘nun Çin anlatısının daha fazla konuşulmaya başlamasıyla önümüzdeki günlerde değerini hızlı bir şekilde artırması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde değerini hızla artırması beklenen Çin merkezli birkaç altcoin’ler arasında VeChain, Polkadot, IOST ve Filecoin de yer alıyor. Ralliye daha da olumlu bir ivme kazandırması bakımından Bitcoin fiyatının 26 bin dolar seviyesini aşarak 28 bin dolara dayanmış olması da son derece pozitif bir ön gelişme olmuş olarak öne çıkıyor.

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