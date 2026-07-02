Güney Koreli fintek şirketi KakaoPay, stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıkları destekleyecek süper cüzdan hazırladığını açıkladı

Güney Koreli fintek şirketi KakaoPay, dijital finansın bir sonraki aşamasına hazırlık kapsamında kullanıcıların stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlık tutabileceği bir “süper cüzdan” geliştirmeyi planlıyor. Şirketin Üst Yöneticisi Shin Won keun, Seul’de düzenlenen Digital Asset Investment Insights Forum 2026’da, zincir üstü finansın küresel piyasalardaki en büyük dönüşümlerden biri haline geldiğini söyledi.

KakaoPay’in hedefi günlük finansı blokzincirle birleştirmek

Shin Won keun, KakaoPay’in geliştirdiği cüzdanla para transferi, ödeme ve çeşitli finansal hizmetleri stabilcoinler üzerinden birbirine bağlamayı amaçladığını belirtti. Şirketin yaklaşımı, blokzincir tabanlı hizmetleri teknik bilgi gerektirmeden daha geniş kullanıcı kitlesine açmaya dayanıyor.

KakaoPay yönetimi, cüzdan altyapısının kullanıcıların teknik ayrıntılarla uğraşmadan stabilcoin ve diğer dijital varlıklara erişebilmesini hedeflediğini vurguluyor.

KakaoPay, bu hedef doğrultusunda blokzincir altyapısı kuruyor ve finans kuruluşlarıyla birlikte stabilcoin sağlayıcılarıyla çalışıyor. Şirket, Güney Kore’de Dijital Varlık Temel Yasası etrafındaki düzenleme görüşmelerini de yakından izliyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş varlık, bir fon, tahvil ya da benzeri finansal aracın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri genellikle itibari para gibi bir referans varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türüdür.

Düzenleme süreci yaygınlaşmanın hızını belirleyebilir

Şirket, halihazırda yaklaşık 40 milyon kişinin kullandığı finansal hizmetleri, KakaoTalk içine entegre tek bir cüzdanda stabilcoinler ve tokenleştirilmiş varlıklarla buluşturmayı hedefliyor. Bu yapı hayata geçerse, kullanıcıların ayrı uygulamalara yönelmeden dijital varlık tabanlı işlemlere erişmesi mümkün olabilir.

Shin Won keun, bu hizmetlerin geniş kitlelere ulaşabilmesi için öncelikle net bir yasal çerçeve gerektiğini söyledi. Ona göre Güney Kore’de Dijital Varlık Temel Yasası ve stabilcoinlerle tokenleştirilmiş menkul kıymetlere ilişkin süren tartışmalar, ülkenin finans sektörünün uluslararası rekabette ne kadar hızlı ilerleyebileceğini belirleyecek.

Shin Won keun, hukuki belirliliğin sağlanmasının, dijital varlık hizmetlerinin ana akım finansın parçası haline gelmesi açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Rekabette ağırlık merkezi borsalardan ödeme platformlarına kayabilir

Uzun süredir kripto para borsalarının dijital varlıklara açılan ana kapı olması bekleniyordu. Ancak KakaoPay gibi her gün milyonlarca kişinin ödeme, fatura, alışveriş ve para transferi için kullandığı platformlar, stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıkları sistemlerine eklerse blokzincir hizmetlerini çok daha geniş bir kullanıcı tabanına taşıyabilir.

Çin’de Alipay ve WeChat Pay gibi ödeme platformlarının dijital ödemeleri büyütmesi de benzer bir örnek olarak öne çıkıyor. Bu şirketler, kullanıcıları tamamen yeni finans uygulamalarına yönlendirmek yerine, zaten kullanılan hizmetlerin üzerine yeni işlevler ekleyerek yaygınlaşma sağlamıştı.

Ödeme sektöründeki yöneticiler, dijital finansta geleceğin para transferindeki sürtünmeyi azaltmaya bağlı olduğunu düşünüyor. Bu eğilim, blokzincir tabanlı hizmetlerin günlük ödeme platformlarına daha fazla entegre edilmesi beklentisini güçlendirirken sınır ötesi ödemeler ve likidite yönetiminde de daha verimli bir yapı kurulabileceğine işaret ediyor.

Dijital varlıkların kullanım alanı genişleyebilir

Böyle bir dönüşüm, dijital varlıkların nasıl konumlandığını da değiştirebilir. Stabilcoinler yalnızca alım satım araçları olarak değil, günlük finansal faaliyetlerin parçası olarak kullanılabilir. Tokenleştirilmiş fonlar, tahviller ve diğer varlıklar da aynı cüzdanda nakit bakiyelerinin yanında yer alabilir.

Ayrıca KakaoBank’ın da stabilcoin pazarına giriş için aktif hazırlık yaptığı belirtiliyor. Bu adım, Güney Kore’nin kripto para düzenlemelerinde yeni bir döneme ilerlediği bir aşamada, ülkenin finans kuruluşlarının dijital varlık alanındaki konumlanmasını hızlandırabilecek gelişmeler arasında görülüyor.