Bu altocine bir destek de dev kripto yatırım şirketi Grayscale'den geldi. Haziran ayında bu kripto para herkesi şaşırtabilir.

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Kurumsal yatırımcılara kripto paraya giriş imkanı sunan Grayscale popüler bir altcoine tahsisini artırdı. Haziran ayında önemli bir gelişme yaşayacak olan bu altcoin kısa vadede yükselişine devam edebilir. Düşüşte bile yatırımcısına para kazandıran kripto paraya daha fazla kurumsal giriş bekleniyor. İşte detaylar.

Cardano (ADA) Kurumsal Yatırım

Cardano, önemli bir güncellemenin ardından geçen yıl etkileyici bir ralliye tanık oldu. Kripto para yatırım devi Grayscale, ADA’yı dijital büyük sermayeli yatırım fonuna ekledi. Firma, üç aylık yeniden dengelemenin bir parçası olarak tokeni satın aldı. Grayscale, hisse kanıtı (PoS) blockchainin daha fazla kurumsal yatırımcıya ulaşmasını hedefliyor.

Grayscale, akıllı sözleşme platformu Ex-Ethereum fonunda Cardano’ya tahsisini %32,33 oranında artırdı. CryptoCapital Venture CEO’su Dan Gambardello tarafından paylaşılan 6 Haziran 2022 itibariyle paylaşılan son dağılım ise aşağıdaki gibidir.

Cardano (ADA) Haberleri

Firmanın Cardano‘yu bir numara olarak seçmesi, oldukça önemlidir. Bu gelişme platformun hacim anlamında ADA’ya güvendiğini gösteriyor. Yaklaşan Vasil Hard Fork‘u çevreleyen heyecan sayesinde ADA, geçen hafta en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olarak %20 artış gösterdi. Vasil hard fork’u Haziran sonunda çıkacak. Ağın performansını iyileştirmeyi ve geliştiricilerin uygulamalar oluşturmak için Cardano ağını kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan güncelleme en az Alonzo hard forku kadar önem arz ediyor.

Alonzo güncellemesinden bu yana Ethereum ile rekabet kabiliyetine kavuşan Cardano (ADA) ağı o zamandan beri sürekli olarak yükseliyor. Hali hazırda ağda 1.000’in üzerinde proje var. Geliştirici faaliyetlerindeki artış ADA fiyatının da pozitif görünümünü besliyor. Cardano, 24 saatlik 10,71 milyar dolarlık hacimle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinden daha iyi performans gösterdi.

ADA, şimdiye kadarki performansında olduğu gibi Haziran ayında da yükseliş toparlanması lehine vites değiştirmiş görünüyor. Piyasalardaki son düşüş sebebiyle %6 gevşeyen ADA fiyatı güncellemenin ardından yönünü yeniden aşağıya çevirebilir. Nitekim Alonzo beklentisiyle yükselen fiyatta da benzer bir durum yaşanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.