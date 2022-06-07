X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Grayscale Bu Altcoinin Geleceğini Parlak Görüyor! Haziran Ayının Yıldızı Olabilir!

Grayscale Bu Altcoinin Geleceğini Parlak Görüyor! Haziran Ayının Yıldızı Olabilir!

Bu altocine bir destek de dev kripto yatırım şirketi Grayscale'den geldi. Haziran ayında bu kripto para herkesi şaşırtabilir.
20:45
7 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kurumsal yatırımcılara kripto paraya giriş imkanı sunan Grayscale popüler bir altcoine tahsisini artırdı. Haziran ayında önemli bir gelişme yaşayacak olan bu altcoin kısa vadede yükselişine devam edebilir. Düşüşte bile yatırımcısına para kazandıran kripto paraya daha fazla kurumsal giriş bekleniyor. İşte detaylar.

Cardano (ADA) Kurumsal Yatırım

Cardano, önemli bir güncellemenin ardından geçen yıl etkileyici bir ralliye tanık oldu. Kripto para yatırım devi Grayscale, ADA’yı dijital büyük sermayeli yatırım fonuna ekledi. Firma, üç aylık yeniden dengelemenin bir parçası olarak tokeni satın aldı. Grayscale, hisse kanıtı (PoS) blockchainin daha fazla kurumsal yatırımcıya ulaşmasını hedefliyor.

Grayscale, akıllı sözleşme platformu Ex-Ethereum fonunda Cardano’ya tahsisini %32,33 oranında artırdı. CryptoCapital Venture CEO’su Dan Gambardello tarafından paylaşılan 6 Haziran 2022 itibariyle paylaşılan son dağılım ise aşağıdaki gibidir.

Cardano (ADA) Haberleri

Firmanın Cardano‘yu bir numara olarak seçmesi, oldukça önemlidir. Bu gelişme platformun hacim anlamında ADA’ya güvendiğini gösteriyor. Yaklaşan Vasil Hard Fork‘u çevreleyen heyecan sayesinde ADA, geçen hafta en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olarak %20 artış gösterdi. Vasil hard fork’u Haziran sonunda çıkacak. Ağın performansını iyileştirmeyi ve geliştiricilerin uygulamalar oluşturmak için Cardano ağını kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan güncelleme en az Alonzo hard forku kadar önem arz ediyor.

Alonzo güncellemesinden bu yana Ethereum ile rekabet kabiliyetine kavuşan Cardano (ADA) ağı o zamandan beri sürekli olarak yükseliyor. Hali hazırda ağda 1.000’in üzerinde proje var. Geliştirici faaliyetlerindeki artış ADA fiyatının da pozitif görünümünü besliyor. Cardano, 24 saatlik 10,71 milyar dolarlık hacimle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinden daha iyi performans gösterdi.

ADA, şimdiye kadarki performansında olduğu gibi Haziran ayında da yükseliş toparlanması lehine vites değiştirmiş görünüyor. Piyasalardaki son düşüş sebebiyle %6 gevşeyen ADA fiyatı güncellemenin ardından yönünü yeniden aşağıya çevirebilir. Nitekim Alonzo beklentisiyle yükselen fiyatta da benzer bir durum yaşanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Bu Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Balinalar Hücum Etti!
Bu Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Balinalar Hücum Etti!
Cardano Kurucusu İle Elon Musk Tartışması!
Cardano Kurucusu İle Elon Musk Tartışması!
Cardano’da Son Gelişmeler: Test Sürümü Yolda!
Cardano’da Son Gelişmeler: Test Sürümü Yolda!
Güncel Piyasa Verileri ve On-Chain Metrikleri: Cardano (ADA) Güncel Teknik Görünüm!
Güncel Piyasa Verileri ve On-Chain Metrikleri: Cardano (ADA) Güncel Teknik Görünüm!
Cardano Yükseltmesi: ADA Ralli Yapıyor!
Cardano Yükseltmesi: ADA Ralli Yapıyor!
Cardano Ağında Yeni Gelişme: ADA Yükselişe Geçti!
Cardano Ağında Yeni Gelişme: ADA Yükselişe Geçti!
Cardano’nun Geleceği Var Mı? ADA 100 Dolar Olur Mu?
Cardano’nun Geleceği Var Mı? ADA 100 Dolar Olur Mu?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
NFT Pazarını Alt Üst Eden Koleksiyon!
Son Teknik Analizler
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022