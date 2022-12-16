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Glassnode’dan Kritik Binance Raporu: PoR Varlıkları Eksik Raporlandı!

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode, dev kripto para borsası Binance'ın PoR varlıklarını eksik raporladığını bildirdi.
11:31
16 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao, Twitter’daki kripto para topluluğunu finansal durumları ve para çekme işlemleri konusunda sakinleştirmeye çalışırken, Binance FUD’u bir süre daha varlığını koruyacak gibi görünüyor. Binance CEO’su müşterilere fonlarının güvende olduğu konusunda güvence verirken, bu “stres testlerinin” aslında müşterileri ve kripto para topluluğu üzerinde güven sağlamalarına yardımcı olduğunu iddia etti. Zincir üstü(on-chain)  veriler de Binance’ın çöken kripto para borsası FTX benzeri bir davranış göstermediğine işaret ediyor olsa da birtakım belirsizlikler olduğu görülüyor.

Binance’ın Rezervlerine İlişkin Zincir Üstü Veriler

Kripto para borsası Binance tarafından tutulan kripto paralara ilişkin Glassnode’un sağladığı zincir üstü veriler, toplam Bitcoin varlığının 584.6 bin BTC olduğu yönünde. Oysa Binance, kendi bildirdiği Rezerv Kanıtı (PoR) cüzdanlarında 359.3 bin BTC olduğunu beyan etmişti. Aradaki fark 200 bin BTC’nin üzerinde ve bu da çok büyük bir fark. Güncel fiyatlar bildirilmeyen BTC’lerin değeri yaklaşık 3.5 milyar dolara karşılık geliyor.

Glassnode’un Binance’ın Ethereum varlıkları için paylaştığı zincir üstü veriler, kripto para borsası tarafından rezerv kanıtı olarak bildirilenlerle aynı: yaklaşık 4.65 milyon ETH. Bu, Glassnode’un verilerinin Binance’in PoR’unda bildirdiği ETH varlıklarıyla uyuştuğunu ve kullanılan sezgisel yöntemlerin Glassnode ekibinin amaçladığı gibi çalıştığını gösteriyor.

Öte yandan zincir üstü veriler, Aralık ayı boyunca Binance’ın borsa bakiyelerinde oldukça yüksek volatilite olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Binance’i çevreleyen FUD’un FTX benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığı yönündeki spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Bu spekülasyonların sonucunda bazı kullanıcıların kripto paralarını büyük ölçüde borsadan çektiği görülmüştü.

Zincir üstündeki Binance’ın Bitcoin Para Yatırma ve Çekme Hacmi verileri, son birkaç gün içinde önemli miktarda BTC çıkışını gösteriyor. Kripto para borsası, 13 Aralık’ta 57.3 bin BTC’lik en büyük net çıkışı kaydetti. FTX krizinin patlak verdiği 9 Kasım’da ise Binance’dan 61.4 bin BTC’lik en büyük net çıkış kaydedilmişti.

Binance üzerindeki ETH akışları da Bitcoin’e kıyasla daha istikrarlı ve nispeten ‘tipik’ bir durumda. Ethereum Para Yatırma ve Çekme Hacmi verileri, 13 Aralık’ta 456.7 bin ETH’lik büyük tek günlük çıkışı gördü. Bu noktada FTX‘in iflasının ardından kripto para piyasasında kendi kendine saklama yönünde bir değişim yaşandığını not etmek gerekiyor.

Zincir Üstü Stablecoin Verileri

Binance’ı çevreleyen FUD’un en tartışmalı kısmı ise stablecoin‘lerle ilgili. Kripto para borsası son 30 günde USDT, USDC, BUSD ve DAI‘nin birleşik çıkışlarında yaklaşık 3.2 milyar doları gördü. Glassnode, tüm kripto para borsalarındaki toplam çıkışın 4.8 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu, Binance’in pazar payına paralel olarak stabilcoin çıkışlarının yüzde 66’sını oluşturduğu anlamına geliyor.

Kripto para borsası bakiyeleri ve rezerv kanıtı incelikli bir konu olduğundan, PoR’un en büyük zorluğu hem zincir üstü varlıkları hem de zincir dışı yükümlülükleri gözden geçirmeyi gerektirmesi. Binance şu anda yaklaşık 40 milyar dolar değerinde Bitcoin, Ethereum ve ERC-20 tabanlı token’a sahip.

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