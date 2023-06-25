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Kripto para piyasalarında geçmiş döngülerin bugüne uydurulma çabası talep gören bir şeydir. Ünlü trader altcoin yatırımcıları için bunu yaptı. Yatırımcı yönelimini gelecekte de potansiyel anlamında yansıtabileceği için geçmiş verileri önemsememek doğru değil. Peki 2018 yılında ne olmuştu? Altcoinler Temmuz ayında yükselecek mi?

Temmuz Altcoin Yorumu

Haziran ayı bitmek üzere ve bu ay en iyi, en kötü gelişmeleri bir arada gördük. Bu yüzden BTC fiyatı 25.000 doların altına inip 31.400 dolara kadar tırmandı. 6 bin doları aşan volatilite geçtiğimiz ayki yatay fiyat hareketinin ardından yatırımcıların umutlarını artırdı. Hem yaz aylarına girmemiz hem de ayı piyasalarının hacimsizliği nedeniyle yatırımcılar piyasalardan fazlasıyla uzaklaşmıştı. Ancak bu ay gelen haberler en azından önümüzdeki birkaç ayın yüksek volatiliteyle yoluna devam edeceğini gösteriyor.

Diğer taraftan popüler analist Rekt Capital altcoin yatırımcılarının merak ettiği soruyu cevaplandırdı. Uzman analist altcoinlerdeki cılız yükselişlerden rahatsız olan yatırımcıların Temmuz ayında biraz daha morallerinin bozulabileceğini söylüyor. Bunu da 2018 BTCD grafiğine dikkat çekerek yapıyor.

Ancak fiyatlar sürekli düşmeyecek, tam olarak şunları söyledi;

“Eğer 2018 ortası bir gösterge ise… O zaman BTC Hakimiyeti bu Temmuz ayında büyük ölçüde artacak gibi görünüyor. Altcoinler ayak uydurmakta zorlanabilir, ancak BTC Hakimiyeti bu güçlü, ilk yükselişten sonra yavaşlayacaktır. Böylece altcoinlere para akışının önü açılabilir”.

Altcoinler ve BTCD

Kripto paraların kümülatif değeri içinde BTC’nin piyasa değerini oranlarız ve Bitcoin Baskınlık Oranı ortaya çıkar. Boğa sezonu başlangıçlarında, ayının zor günlerinde bu oranın %70’lere hatta biraz daha üstüne çıktı görülmüştü. BTC artarken eğer altcoinlere yatırımcılar güvenip giriş yapmıyorsa bu BTC piyasa değeri artarken altcoinlerin aynı/düşüş eğilimli kalması nedeniyle BTCD’nin artmasına neden olur.

Şimdilik %50 seviyesi BTCD için destek gibi görünüyor ve yükseliş sürebilir. Ancak bir noktada Bitcoin’in daha yüksek seviyede konsolide olmaya başlaması Rekt Capital’in bahsettiği altcoin yükselişine zemin hazırlayacaktır.