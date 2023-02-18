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Gizemli Kripto Para Balinası Bu Altcoin’den Milyonlarcasını Taşıdı!

Gizemli bir kripto para balinası büyük güncelleme hazırlığındaki bir altcoin'den milyonlarcasını taşıdı. İşte gizemli kripto para balinasının gerçekleştirdiği o işlemler.
11:13
18 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon ağının yerel varlığı MATIC, Ethereum uyumlu projeleri ve Blockchain’leri birbirine bağlamak ve büyütmek için başlatılan bir teknoloji platformu olarak öne çıkmaya devam ediyor. Polygon’un zkEVM’nin beta sürümünün ana ağda kullanıma sunulacağı tarih olarak 27 Mart’ı işaret etmesiyle gizemli kripto para balinalarının milyonlarca dolar değerindeki MATIC transferleri yapmaya başladıklarına tanık olunuyor.

Balina Milyonlarca MATIC’i Transfer Etti

Çeşitli Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri tespit ederek bildirimde bulunan Whale Alert platformu, bir kripto para balinasının MATIC’te milyonlarca dolar değerinde işlemler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Whale Alert, anonim bir kripto para balinasının üç farklı işlemde 23.7 milyon dolar değerinde 16.8 milyon MATIC’i taşıdığını duyurdu. Buna göre balina üç işlemin en büyüğünde 11.5 milyon dolar değerinde 8.1 milyon MATIC’i anonim bir cüzdandan Polygon ağına aktardı. İkinci işlemde 6 milyon dolar değerindeki 4.3 milyon MATIC’i anonim bir cüzdandan kripto para ticaret platformu FalconX’e taşıyan kripto para balinası son işlemde ise 4.3 milyon MATIC’in kripto para borsası Binance’dan anonim bir cüzdana taşıdı.

zkEVM’nin Beta Sürümü Ana Ağda Yayına Giriyor

Daha önce bildirdiğimiz gibi Polygon, sıfır bilgi (zk) Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan ve çok beklenen zkEVM‘nin beta sürümünü 27 Mart’ta yayına almayı planladığını duyurdu. Sıfır bilgi veya ZK-Rollup, işlemleri Layer 2’de daha hızlı işleyen bir ölçeklendirme çözümü olacak. zkEVM, ağın güvenliğini artırırken, daha hızlı ve daha ucuz işlemlerin önünü açacak.

Polygon, Ethereum geliştiricilerinin akıllı sözleşmelerini farklı bir dilde yeniden programlamak zorunda kalmadan ana Blockchain’den taşımalarına imkan tanıyan zkEVM’yi bir süredir test ağında deneyimliyorlardı.

Yatırımcılar MATIC’te Yükseliş Bekliyor

Polygon’un yerel varlığı MATIC bu yılın başından beri en iyi performans gösteren kripto paralar listesinde en üst sırada yer alıyor. Açık faiz hacminde 2022’nin en yüksek seviyelerine doğru bir artışla birlikte birçok kripto para yatırımcısı MATIC’te ciddi bir yükseliş beklemeye başladı.

MATIC, yazım sırasında gün içi işlem hacminde yüzde 66,77’lik artışla 1,48 dolardan işlem görüyor.

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