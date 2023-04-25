Bundan tam 100 gün sonra yaşanacak olan bir gelişme madencilik dünyasında yepyeni bir sayfa açacakmış gibi görünüyor. Bakın ne gerçekleşecek!

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Litecoin’in üçüncü yarılanmasına resmi olarak 100 gün kaldı. 2 Ağustos 2023’te, 2.520.000 numaralı blokta gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, ağın hash oranı dalgalanmaları nedeniyle tarih değişebilir. Halving, kripto madencilerinin bir blok zincirindeki işlemleri doğrulamak için aldıkları ödüllerin yarıya indirildiği bir mekanizma olarak tanımlanıyor.

Bu, bir kripto varlığın yeni birimlerinin yaratılma hızını yavaşlatmak, böylece arz ve talep ilkelerine göre kıtlık yaratmak ve potansiyel olarak varlığın değerini artırmak için yapılır. Dolaşımdaki kripto paraların sayısını azaltarak, yarılanmanın enflasyona karşı koyması ve kripto para birimi için sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme yörüngesini teşvik etmesi amaçlanmakta.

Yarılanmanın Litecoin Ağı Üzerindeki Etkisi

Litecoin’in yarılanması her dört yılda bir 840.000 bloktan sonra gerçekleşir ve madenciler öncekinden %50 daha az coin alırlar. Blok zinciri 2011’deki lansmanından bu yana iki yarılanma etkinliği geçirdi ve madenciler şu anda ödül olarak 12,5 LTC alıyor.

Litecoin’in blok madenciliği ödülleri, yaklaşan yarılanma etkinliği ile 6,25 LTC’ye düşürülecek. Litecoin’in doğuşunda madenciler 50 LTC alıyordu, ancak 25 Ağustos 2015’te 840.000 blok yüksekliğindeki ilk yarılanmadan sonra ödül 25 LTC’ye düşürüldü. 5 Ağustos 2019’da, ikinci yarılanma 1.680.000 blok yüksekliğinde gerçekleşti ve ödül yarı yarıya azaldı.

Şu anda Litecoin ağında her gün yaklaşık 576 blok kazılmakta ve 7.200 LTC yaratılmakta. Ancak, üçüncü yarılanmanın ardından günlük LTC üretimi 3.600’e düşecek. Sonuç olarak, LTC arz oranı düşecek ve potansiyel olarak yatırımcılardan gelen talepte bir artışı tetikleyebilme potansiyeline sahip olacak. Bu da varlıkların genel değerini olumlu yönde etkileyebilir.

Üçüncü Yarılanma LTC’yi Nasıl Etkileyecek?

Yarılanma olayının Litecoin’in fiyatı üzerindeki etkisi hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Kripto topluluğunun bazı üyeleri olayın ardından varlığın değerinin artacağına inanırken, diğerleri halihazırda fiyatlandırıldığı için yarılanmanın hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyor.

Litecoin’in yarılanma olayına ilişkin iyimser bakış açısı, Bitcoin’in her dört yılda bir gerçekleşen kendi yarılanmasını takip eden tarihsel fiyat trendlerine dayanıyor. Litecoin gibi Bitcoin’in yarılanması da enflasyon oranının düşmesine yardımcı olabiliyor ve madencilerin blok ödüllerini %50 oranında azaltıyor.

Bitcoin’in hakimiyeti göz önüne alındığında, yarılanmaları tarihsel olarak piyasada önemli aksaklıklara neden olmuştu. Bitcoin’in 2016 ve 2020’de yarılanmasının ardından piyasada, takip eden yıllarda birçok kripto varlığın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla sonuçlanan ralliler yaşandı.

Ancak, zincir üzerindeki veriler Litecoin’in önceki yarılanma olaylarının aynı etkileri yaratmakta başarısız olduğunu gösteriyor. 2015 ve 2019’daki LTC fiyatları çoğunlukla ağın yarılanmasına tepkisiz kaldı. En son yarılanmadan önce Litecoin’in değeri düşmüş ve bu düşüş olaydan sonra da devam etmişti. Bu nedenle, Litecoin’in fiyatının yarılanmadan sonra hangi yönde hareket edeceği belirsiz olarak yorumlanabilir.