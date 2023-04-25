Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Geri Sayım Başladı! Tam 100 Gün Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yarı Yarıya Düşüyor!

Geri Sayım Başladı! Tam 100 Gün Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yarı Yarıya Düşüyor!

Bundan tam 100 gün sonra yaşanacak olan bir gelişme madencilik dünyasında yepyeni bir sayfa açacakmış gibi görünüyor. Bakın ne gerçekleşecek!
21:25
25 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Litecoin’in üçüncü yarılanmasına resmi olarak 100 gün kaldı. 2 Ağustos 2023’te, 2.520.000 numaralı blokta gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, ağın hash oranı dalgalanmaları nedeniyle tarih değişebilir. Halving, kripto madencilerinin bir blok zincirindeki işlemleri doğrulamak için aldıkları ödüllerin yarıya indirildiği bir mekanizma olarak tanımlanıyor.

Bu, bir kripto varlığın yeni birimlerinin yaratılma hızını yavaşlatmak, böylece arz ve talep ilkelerine göre kıtlık yaratmak ve potansiyel olarak varlığın değerini artırmak için yapılır. Dolaşımdaki kripto paraların sayısını azaltarak, yarılanmanın enflasyona karşı koyması ve kripto para birimi için sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme yörüngesini teşvik etmesi amaçlanmakta.

Yarılanmanın Litecoin Ağı Üzerindeki Etkisi

Litecoin’in yarılanması her dört yılda bir 840.000 bloktan sonra gerçekleşir ve madenciler öncekinden %50 daha az coin alırlar. Blok zinciri 2011’deki lansmanından bu yana iki yarılanma etkinliği geçirdi ve madenciler şu anda ödül olarak 12,5 LTC alıyor.

Litecoin’in blok madenciliği ödülleri, yaklaşan yarılanma etkinliği ile 6,25 LTC’ye düşürülecek. Litecoin’in doğuşunda madenciler 50 LTC alıyordu, ancak 25 Ağustos 2015’te 840.000 blok yüksekliğindeki ilk yarılanmadan sonra ödül 25 LTC’ye düşürüldü. 5 Ağustos 2019’da, ikinci yarılanma 1.680.000 blok yüksekliğinde gerçekleşti ve ödül yarı yarıya azaldı.

Şu anda Litecoin ağında her gün yaklaşık 576 blok kazılmakta ve 7.200 LTC yaratılmakta. Ancak, üçüncü yarılanmanın ardından günlük LTC üretimi 3.600’e düşecek. Sonuç olarak, LTC arz oranı düşecek ve potansiyel olarak yatırımcılardan gelen talepte bir artışı tetikleyebilme potansiyeline sahip olacak. Bu da varlıkların genel değerini olumlu yönde etkileyebilir.

Üçüncü Yarılanma LTC’yi Nasıl Etkileyecek?

Yarılanma olayının Litecoin’in fiyatı üzerindeki etkisi hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Kripto topluluğunun bazı üyeleri olayın ardından varlığın değerinin artacağına inanırken, diğerleri halihazırda fiyatlandırıldığı için yarılanmanın hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyor.

Litecoin’in yarılanma olayına ilişkin iyimser bakış açısı, Bitcoin’in her dört yılda bir gerçekleşen kendi yarılanmasını takip eden tarihsel fiyat trendlerine dayanıyor. Litecoin gibi Bitcoin’in yarılanması da enflasyon oranının düşmesine yardımcı olabiliyor ve madencilerin blok ödüllerini %50 oranında azaltıyor.

Bitcoin’in hakimiyeti göz önüne alındığında, yarılanmaları tarihsel olarak piyasada önemli aksaklıklara neden olmuştu. Bitcoin’in 2016 ve 2020’de yarılanmasının ardından piyasada, takip eden yıllarda birçok kripto varlığın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla sonuçlanan ralliler yaşandı.

Ancak, zincir üzerindeki veriler Litecoin’in önceki yarılanma olaylarının aynı etkileri yaratmakta başarısız olduğunu gösteriyor. 2015 ve 2019’daki LTC fiyatları çoğunlukla ağın yarılanmasına tepkisiz kaldı. En son yarılanmadan önce Litecoin’in değeri düşmüş ve bu düşüş olaydan sonra da devam etmişti. Bu nedenle, Litecoin’in fiyatının yarılanmadan sonra hangi yönde hareket edeceği belirsiz olarak yorumlanabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Ripple Altın Anahtarını Buldu! SEC Ve Ripple Davasında Bayram Günü Mü? Şimdi Ne Olacak?
Ripple Altın Anahtarını Buldu! SEC Ve Ripple Davasında Bayram Günü Mü? Şimdi Ne Olacak?
Büyük Borsa Duyurdu Shiba Destekli Altcoin Roketleri Ateşledi! Bakın Hangi Altcoin!
Büyük Borsa Duyurdu Shiba Destekli Altcoin Roketleri Ateşledi! Bakın Hangi Altcoin!
Kripto Analiz Platformundan Yatırımcılara Uyarı: Popüler Altcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Kripto Analiz Platformundan Yatırımcılara Uyarı: Popüler Altcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Binance Dopingi Alan Altcoin Rekora Koşuyor! Token’ın Verileri Yükseliyor!
Binance Dopingi Alan Altcoin Rekora Koşuyor! Token’ın Verileri Yükseliyor!
Terra Luna Classic (LUNC) Satın Alma Fırsatı Mı Sunuyor? Altcoinde Son Durum!
Terra Luna Classic (LUNC) Satın Alma Fırsatı Mı Sunuyor? Altcoinde Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023