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Saatler sonra kripto para düzenlemesi eğer herhangi bir veto gelmezse yasalaşacak. Bu kripto para ekosistemi için çok önemli. Yatırımcı sayısı bakımdan Brezilya en önemli bölgelerden biri ve burada atılacak adımlar kripto piyasasının genelini etkileyecektir. Peki ne zaman, nasıl yasalaşacak? Kripto paraları nasıl etkileyecek?

Kripto Para Yasası

İki hafta önce Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan tasarı, sanal varlık sağlayıcılarını düzenlemeyi amaçlıyor. Eğer Bolsonaro önümüzdeki 10 saat içinde tasarıyı veto etmezse otomatik olarak yasalaşacak. Brezilya, sektörde devrim yaratan basit, neredeyse ücretsiz bir anında ödeme sistemi olan PIX’i başlatarak dijital ödemeler konusunda önemli bir adım attı. Merkez bankasının da şu anda test ettiği ve 2024 yılında çıkarmayı planladığı bir CBDC de var. Kripto para piyasalarının düzenleyicisi olarak Brezilya Merkez Bankasının görev üstlenmesi bekleniyor.

FTX olayında önemi anlaşılan müşteri varlıklarının şirket rezervlerinden ayrıştırılması hususu da bu tasarıyla güvence altına alınmış olacak. Ayrıca bu yasa tasarısı kamu kurumlarının kripto para tutmasına da olanak tanıyor. Büyük ölçüde özgürlükçü olan bu düzenleme müşterilerin yaşayacağı potansiyel kayıpları önleyebilir.

Türkiye Kripto Para Yasası

Son veriler Türk yatırımcıların Brezilya vatandaşlarından daha fazla kripto paralara ilgi duyduğunu gösteriyor. Ancak ülkemizde halen kapsamlı bir kripto para yasası yürürlüğe girmedi. Yıl sonuna kadar meclise geleceği söylenen tasarı gündemin yoğunluğu nedeniyle henüz ele alınamadı. Önümüzdeki hafta başlayacak meclis tatilini de hesaba katarsak kripto para düzenlemesinin en erken 2023 ilk çeyreğinde meclise gelmesi bekleniyor. Bazı çevreler potansiyel kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’nin kripto para düzenlemesini seçim sonrası gündeme alabileceğini düşünüyor. Buna göre 2023 son çeyreği en makul tarih olabilir.

Türkiye’de halen kripto paraları kullanarak mal veya hizmet satın almak yasak. Binance gibi borsalarda Türkiye merkezlerini açarak kullanıcılarına bu şekilde hizmet veriyor ve aynı zamanda Türk vatandaşları global borsaları da kullanabiliyor. Bunun dışında 2022’de yayınlanan mevzuatlara göre MASAK ile kripto para borsaları arasında bir iletişim kanalı açıldı. AML ve KYC gereklilikleri takip ediliyor. Ayrıca 7500 TL üzerindeki bakiye hareketleri gerekli koşullarda şüpheli işlem olarak MASAK’a bildirilmek zorunda. Bunun dışında Coinbase borsasının son yayınladığı rapora göre Türkiye, 2022 yılı boyunca Coinbase’den toplam 10 adet bilgi talebinde bulundu.