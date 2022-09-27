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Galaxy Digital CEO’su Bu Kripto Para Sektöründe Zirveyi İşaret Etti!

Galaxy Digital CEO'su kripto para piyasalarında bu sektör için dikkat çeken övgülerde bulunarak zirve noktayı işaret etti!
01:30
27 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırım devi Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, kripto para alanının merkezi olmayan finans (DeFi) sektörünün eninde sonunda zirveye çıkacağını ileri sürdü.

CEO’nun DeFi İnancı

New York’taki bir programda yapılan bir tartışmada uzman isim, DeFi alanının sağlam temel özellikleri nedeniyle uzun vadede kazanmaya hazır olduğunu belirtti. Mike Novogratz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her zaman DeFi’nin kazanacağını söylerim. Çünkü çok iyi bir ürün. Birleştirilebilir ve şeffaf olması büyük bir avantaj. DeFi alanı sağlam temeller üzerine inşa ediliyor, bu yüzden uzun vadede mutlaka kazanacak. Ancak kısa vadede, kazanmasını istemeyen birçok insan olduğuna eminim.

Galaxy Digital’in CEO’su ayrıca DeFi sektörünün bu yıl içerisinde meydana gelen keskin piyasa düşüşünü önleyebilecek uygun düzenleyici standartlar oluşturma özelliğine sahip olduğunu belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

2016 yılında Ethereum konferansının önünde durduğumu, bu genç kripto para üreticisi grubuyla konuştuğumu ve ‘Arkadaşlar, kendi kendini düzenlemelisin yoksa düzenleyiciler gelecek’ dediğimi hatırlıyorum. Ve geçen yıl olanları incelediğinizde, kripto para endüstrisi kendi kendini düzenleyen korkunç bir iş çıkardığını görebilirsiniz.

Kripto Para Düzenleyicileri

Uzman isim Mike Novogratz ardından kripto para piyasalarının derin düşüşlerinin ardından iflasın eşiğine kadar gelen birkaç şirketi ele alarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu. CEO açıklamalarında konu hakkında şunları vurguladı:

Celsius gibi kripto para şirketleri, tüketici mevduatlarını, gecelik mevduatları alarak ve onlara üç, dört, beş yıl borç vererek, hiçbir rasyonel adamın yönetemeyeceği bir varlık-yükümlülük uyuşmazlığıyla devasa bir kaldıraç kullandı. Sadece Celsius’u ön plana çıkarmak istemiyorum. Bunun gibi 15 firma var. Yasadışı değilse de aptalcaydı… Düzenleyiciler bu şirketlerin birçoğunun ofislerindeydi ve ya araçlara sahip değillerdi, sürücüye sahip değildiler, öngörüleri yoktu ve bu yüzden düzenleyicilere bu konuda izin vermiyorum.

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