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  •   FUD’a Gerek Yok! Kripto Borsası Kraken Açıkladı! İşte Atılacak Adımlar!

FUD’a Gerek Yok! Kripto Borsası Kraken Açıkladı! İşte Atılacak Adımlar!

Kripto para yatırımcılarının korkmasına gerek olmayabilir. En azından bu olay özelinde.
23:58
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler kripto para borsalarından biri ABD’li menkul kıymet düzenleyicisi SEC ile karşı karşıya geldi. Bu ne ilk ne de son olacak. Coinbase, Binance ve daha niceleri SEC ile karşı karşıya daha önce gelmişti. Gensler kripto endüstrisini mevcut yasalara göre dize getirmenin yollarını arıyor ve gri alanları temizliyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Kraken Açıklaması

ABD’li düzenleyici kurum kripto para borsası Kraken’i soruşturuyordu ve uzlaşmaya vardılar. Borsa 30 milyon dolar ceza ödeyecek. Kraken açıklamasına geçmeden önce ufak bir detaya değinmeliyiz. ABD iç gelir servisi Kraken borsası ABD’li müşterilerinin kimlik bilgilerini paylaşmadığı için harekete geçti. Bu durum kripto topluluğundan şu an alkış toplamışa benziyor. IRS (ABD İç Gelir Servisi) uzun süredir kriptodan kazanç elde eden vatandaşların potansiyel vergilerinin peşine düştü ve ABD’lilerin çoğu kazançlarını raporlamıyor.

Kraken açıklamasına dönersek borsa şunları yazdı;

“Bugün, iki Kraken iştiraki, Kraken’in zincirleme stake etme programı ile ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir uzlaşma sağlandığını duyurdu. Bu uzlaşma nedeniyle Kraken, ABD’li müşteriler için zincir üzerindeki stake etme hizmetlerini sona erdirmeyi kabul etti. Bugünden itibaren Kraken, zincirleme stake programına kayıtlı tüm ABD müşteri varlıklarını otomatik olarak kaldıracak. Bu varlıklar artık stake ödülleri kazanmayacak. Bu, Şangay yükseltmesinden sonra stake edilmeyecek olan stake edilmiş eter (ETH) hariç tüm stake edilmiş varlıklar için geçerlidir. ABD’li müşteriler ETH de dahil olmak üzere herhangi bir ek varlık stake edemeyecek. Kraken, ABD dışındaki müşteriler için ayrı bir Kraken yan kuruluşu aracılığıyla stake etme hizmetleri sunmaya devam edecek.”

Mevcut ABD’li müşteriler artık stake hizmetlerinden yararlanamıyor olacak.

“ABD’li müşteriler yeni varlıkları stake edemeyecek.

Daha önce stake edilmiş ETH dışı varlıklar otomatik olarak kaldırılacaktır. Bu varlıklar müşterinin spot cüzdanına iade edilecek ve artık ödül kazanmayacak. Tüm stake edilmiş ETH’ler Şangay yükseltmesinden sonra stake edilmeyecek ve o zamana kadar ödül kazanmaya devam edecek. ETH’nin stake edilmeyeceği Şangay yükseltmesinden sonrasına kadar ödeme yapısında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

ABD dışındaki müşteriler için stake etme hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir. ABD dışındaki müşteriler, her zamanki gibi varlıkları stake etmeye ve kaldırmaya, ayrıca otomatik olarak ödüller kazanmaya ve stake etmeye devam edebilir.”

FUD’a Gerek Yok

ABD hali hazırda stake hizmetlerinin ülkedeki vatandaşlar için sınırlandırılması üzerinde çalışıyor. Yani bu soruşturma ve ceza kararı sürpriz olmadı. Ayrıca Kraken’in ABD vatandaşları için stake hizmetlerini kaldırması da piyasalarda ciddi bir negatif etki doğurmamalıdır. Dileyen ABD vatandaşları DeFi platformları üzerinden zaten bu hizmete erişebiliyor. ABD veya diğer devletlerin merkezi olmayan finansı engelleme gücü (eğer internetin fişini çekmezlerse) yok.

Coinbase borsasının geçtiğimiz yıl başında benzer baskıları yaşadığını biliyoruz. Gensler şimdilik Voyager, Celsius gibi kötü örnekler üzerinden kripto endüstrisi üzerinde sıkı yönetim ilan etmeye çalışıyor. Ancak henüz kripto regülasyonlarının oluşmadığı bir ortamda çok büyük zincirleme davalar açmasına ihtimal verilmiyor. Coinbase dava tehdidi ve Kraken soruşturması diğer sektör oyuncularına gözdağı vermek için atılmış adımlara benziyor. Nitekim (SEC Başkanı) Gensler’in açıklamalarından da bu anlaşılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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