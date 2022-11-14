İflasını duyuran ve kripto para piyasasındaki büyük bir krize neden olan FTX'in neden olduğu deprem her yönden hissedilmeye devam ediyor. İçeride parası kalan kullanıcıların varlıklarının ne olacağı merak edilirken borsanın o ülkedeki kolundan "sıkıntı yok" mesajı verildi.

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İflasını duyuran ve kripto para piyasasında büyük bir krizin patlak vermesine neden olan FTX‘in neden olduğu sarsıntı her yönden hissedilmeye devam ediyor. İçeride nakit ve kripto parası kalan kullanıcıların borsaya emanet ettiği varlıklarının ne olacağı merak edilirken borsanın Japonya kolu FTX Japan’den müşteri varlıklarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada “sıkıntı yok” mesajı verildi.

FTX Japan’dan “Sıkıntı Yok” Mesajı

İflasını duyuran kripto para borsası FTX’in Japonya kolu FTX Japan, kripto para borsası üzerinde işlem gören 14 kripto paradaki müşteri varlıklarının tamamının soğuk cüzdana çekildiğini duyurdu. Duyuruda soğuk cüzdan bakiyesinin müşteri varlıklarından daha yüksek olduğu (yaklaşık 141 milyon dolar) belirtildi.

FTX Japan’ın yaptığı açıklamada, “Öncelikle, bu durumun sizde neden olabileceği her türlü endişe için en derin özürlerimizi ifade etmek isteriz” denilirken “Müşterilerimiz tarafından bize emanet edilen varlıkların yasalara uygun olarak ayrıldığını ve yönetildiğini, kripto paraların soğuk cüzdanımızda ve paranın Japonya’daki yasal bir sigorta hesabında yönetildiğini daha önce de size bildirmiştik. Bu nedenle, şirketimizdeki her bir varlığın yönetiminin durumu ve kendi varlıklarımızın durumu hakkında aşağıdaki gibi rapor etmek istiyoruz.” eklemesi ile müşteriler tarafından borsaya emanet edilen kripto paraların miktarını gösteren bir tablo paylaşıldı.

Şirketin Varlıklarına İlişkin Detay Verildi

Açıklamada, şirketin varlıklarına ilişkin de somut verilerin sağlandığı görüldü. Buna göre, şirketin net varlıklarının yaklaşık 10 milyar yen (Eylül 2022 sonu itibarıyla), şirketin nakit ve kripto para varlıklarının yaklaşık 19.6 milyar yen (10 Kasım 2022 itibarıyla) olduğu belirtildi. Ayrıca, sistemin düzenlenmesine ve diğer faktörlere bağlı olarak Japon yeni çekimleri ve şirket tarafından yapılan diğer para çekme işlemleri hakkında gerekli bilgilerin etkin bir şekilde sağlanacağı aktarıldı.

FTX krizinin patlak vermesinden kısa bir süre sonra harekete geçen Japonya’daki düzenleyiciler FTX Japan’dan 9 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyetlerini durdurmasını talep etmişti.