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FTX Krizinin Vurduğu Ünlü Yatırımcı: Bu Olana Kadar Benim için Kripto Paralar Bitmiştir

Shark Tank yıldızı ve ünlü yatırımcı Kevin O'Leary, FTX'deki yatırımının sıfırlandığını ve beklediği şey olana kadar kripto paralara daha fazla sermaye ayırmak istemediğini açıkladı.
08:17
14 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shark Tank yıldızı ve ünlü yatırımcı Kevin O’Leary, FTX‘deki yatırımının sıfırlandığını ve beklediği şey olana kadar kripto paralara daha fazla sermaye ayırmak istemediğini açıkladı.

Kripto Paraların Düzenlenmesi Şartı

FTX’in yatırımcıları arasında yer alan Kevin O’Leary, CNBC’ye verdiği röportajda, kendisi gibi kurumsal yatırımcıların, bir sonraki FTX çöküşünü önleyecek düzenlemeler yapılana kadar kripto para yatırımlarına katılmayacağını belirterek şunları söyledi:

Evet, FTX hissedarlarından biriyim. Yatırımım sıfırlandı. İlk kez kötü bir yatırım yapmıyorum, muhtemelen son kez de yapmayacağım. Ama şanslıyım ki iyi yatırımlarım kötü yatırımlarımdan daha fazla ve hatalarımdan ders çıkarıyorum. Şimdi olacak olan şey, kurumsal yatırımcılar için bir daha böyle bir durumun yaşanmayacak olması. Bu iş düzene girene kadar sermaye yatırmayacağız. Şu anda  (ve ben bu konuda sadece bir sesim) yapacağım şey Washington’a uçmak ve düzenleme istemek. Hem de hemen. Artık ertelemek yok. Bence bu SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor.

Stablecoin Şeffaflık Yasası

Risk sermayedarı, ABD’li yetkililer bu alanda düzenleyici netlik için kritik bir ilk adım olduğuna inandığı Stablecoin Şeffaflık Yasası’nı geçirene kadar kripto paralara bir daha dokunmayacağını söylüyor.

O’Leary’in işaret ettiği “Stablecoin Şeffaflık Yasası“, Senatör Bill Hagerty tarafından önerildi ve stablecoin ihraççıları için belirli raporlama gerekliliklerini yürürlüğe koymayı amaçlıyor. Ünlü yatırımcı yasaya ilişkin görüşlerini ise şu şekilde açıkladı:

Bir şeyle başlamak istiyorum. Kripto para sektöründeki her bir varlığı çözebileceğimizi sanmıyorum. Tek bir şey yapmak istiyorum ve bu tek şey Stablecoin Şeffaflık Yasası’nı geçirmek ve uygulamaya almak. Tek bir şey. Çünkü bu sayede ABD dolarını bir ödeme sistemi olarak kullanabileceğiz. Bunu her gün tüm işlerimde kullanırdım.

ACH’den (Automated Clearing House network) çok daha üstün, SWIFT’ten (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) çok daha üstün, çok daha hızlı, daha şeffaf, yüzde 100 denetlenebilir. İhtiyacım olan tek şey, her 30 günde bir denetim yapılmasını zorunlu kılan ve bunun yedeğinin 12 aydan kısa süreli Hazine bonoları olmasını garanti eden bir düzenleme. Bu tek bir şey, çok basit.

Bu, dünyanın dört bir yanındaki herkese ABD’deki düzenleyicilerin kripto paralar ele aldığını, kurallar koymaya başladığını ve korkulukları yerleştirdiğini gösterir. Biz bunu yapana kadar kimse bu alanda kurumsal düzeyde ciddi bir sermaye ile top oynamayacak.

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