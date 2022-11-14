Shark Tank yıldızı ve ünlü yatırımcı Kevin O'Leary, FTX'deki yatırımının sıfırlandığını ve beklediği şey olana kadar kripto paralara daha fazla sermaye ayırmak istemediğini açıkladı.

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Shark Tank yıldızı ve ünlü yatırımcı Kevin O’Leary, FTX‘deki yatırımının sıfırlandığını ve beklediği şey olana kadar kripto paralara daha fazla sermaye ayırmak istemediğini açıkladı.

Kripto Paraların Düzenlenmesi Şartı

FTX’in yatırımcıları arasında yer alan Kevin O’Leary, CNBC’ye verdiği röportajda, kendisi gibi kurumsal yatırımcıların, bir sonraki FTX çöküşünü önleyecek düzenlemeler yapılana kadar kripto para yatırımlarına katılmayacağını belirterek şunları söyledi:

Evet, FTX hissedarlarından biriyim. Yatırımım sıfırlandı. İlk kez kötü bir yatırım yapmıyorum, muhtemelen son kez de yapmayacağım. Ama şanslıyım ki iyi yatırımlarım kötü yatırımlarımdan daha fazla ve hatalarımdan ders çıkarıyorum. Şimdi olacak olan şey, kurumsal yatırımcılar için bir daha böyle bir durumun yaşanmayacak olması. Bu iş düzene girene kadar sermaye yatırmayacağız. Şu anda (ve ben bu konuda sadece bir sesim) yapacağım şey Washington’a uçmak ve düzenleme istemek. Hem de hemen. Artık ertelemek yok. Bence bu SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor.

Stablecoin Şeffaflık Yasası

Risk sermayedarı, ABD’li yetkililer bu alanda düzenleyici netlik için kritik bir ilk adım olduğuna inandığı Stablecoin Şeffaflık Yasası’nı geçirene kadar kripto paralara bir daha dokunmayacağını söylüyor.

O’Leary’in işaret ettiği “Stablecoin Şeffaflık Yasası“, Senatör Bill Hagerty tarafından önerildi ve stablecoin ihraççıları için belirli raporlama gerekliliklerini yürürlüğe koymayı amaçlıyor. Ünlü yatırımcı yasaya ilişkin görüşlerini ise şu şekilde açıkladı: