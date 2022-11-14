Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, tartışmaların odağındaki altcoin'in biri hariç diğer tüm spot paritelerinin delist edileceğini (listeden kaldırılacağını) duyurdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, tartışmaların odağındaki altcoin’in biri hariç diğer tüm spot paritelerinin delist edileceğini (listeden kaldırılacağını) duyurdu.

Binance’ın Listeden Çıkaracağı Pariteler

Kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda FTX Token (FTT) için FTT/BUSD hariç diğer tüm spot pariteleri listeden kaldıracağını duyurdu. Yapılan duyuruda, “Binance, 15/11/2022 07.30’da aşağıdaki işlem çiftlerinin alım satımı durduracak ve listeden kaldıracak.” denildi.

Binance’ın FTT için listeden kaldıracağını belirttiği sport işlem çiftleri şu şekilde:

FTT/BNB,

FTT/BTC,

FTT/ETH ve

FTT/USDT.

Duyuruda, “Yukarıda belirtilen işlem çiftlerindeki tüm alım satım emirleri, ilgili her bir işlem çiftinde alım satım sona erdikten sonra otomatik olarak kaldırılacak. Binance, yukarıda belirtilen spot ticaret çiftleri için alım satım stratejisi hizmetleri 15/11/2022 07.30 itibarıyla sonlandıracaktır. Kullanıcıların, olası kayıplardan kaçınmak için alım satım stratejisi hizmetlerinin durdurulmasından önce alım satım stratejilerini güncellemeleri önemle tavsiye edilir. Binance, piyasa koşullarına bağlı olarak FTT işlem çift(ler)inin tik büyüklüğünü (yani birim fiyattaki minimum değişikliği) önceden haber vermeksizin ayarlama hakkını saklı tutar.” notu düşüldü.

FTX Token Düşüyor

FTX krizi ile sarsılan ve son olarak Binance’ın listeden kaldıracağını duyurması ile yönünü aşağı çeviren FTT, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 20’nin üzerinde değer kaybı ile 1,55 dolardan işlem görüyor. 205 milyon dolar piyasa değeri ile FTT artık piyasa değeri ile en büyük 100 kripto para arasında yer almıyor.

Bir dönemin en gözde altcoin’lerinden birisi olan FTX Token, 9 Eylül 2021 tarihinde 85,02 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) görmüştü. Altcoin, şu anda ATH değerinin yüzde 98,16 altında fiyatlanıyor. Piyasa analistleri ve uzmanları FTT’nin Terra ekosisteminin çöküşü ile adeta sıfırlanan LUNA (yeni adı ile LUNC) ile aynı kaderi yaşayacağı üzerinde duruyor.