Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi, yönetimi altında yüz milyonlarca dolar değerinde varlık bulunan kripto para yatırım şirketi Mechanism Capital‘i de vurdu. Şirketin kayda değer miktarda varlığının kripto para borsasında kaldığı açıklandı.

“Yasal Seçenekleri Araştırıyoruz”

Nansen, 1inch ve Arbitrum gibi tanınmış kripto para girişimlerinin destekçisi olan Mechanism, şu anda FTX’ten fon çekemeyen birçok yatırım şirketinden biri. FTX’te sıkışıp kalan varlıkların değeri / paranın miktarı net değil ancak Mechanism’in kurucu ortağı Andrew Kang, söz konusu miktarın “önemsiz” seviyede olmadığını ve şirketin yasal seçenekleri araştırdığını söyledi.

The Block’a konuşan Kang, “Piyasanın geri kalanı gibi biz de bir darbe aldık ama bizim için en önemlisi hala ticaret yapıyor, yatırım fırsatlarını aktif bir şekilde değerlendiriyor ve birlikte çalıştığımız kurucuları destekleyebiliyor olmamız” dedi. Mechanism’in temel ticaret ve girişim sermayesi kolu, tescil edilmiş sermayeden oluşuyor. Şirketin Ocak ayında başlattığı ve oynadıkça kazan oyun girişimlerine yatırım yapan 100 milyon dolarlık fonu da tescilli durumda.

“Karanlıkta Bırakıldık”

Bugün erken saatlerde FTX’in kurumsal satış müdürü borsanın VIP müşterilerine bir mektup göndererek 8 Kasım’da istifa ettiğini ve ekibinin bu hafta boyunca şirketin potansiyel iflası konusunda “tamamen karanlıkta” bırakıldıklarını belirterek, ihtiyaçları olan bilgilerin kendileri ile paylaşılmadığını öne sürdü.

Kredi verenlerden kripto para borsalarına kadar sayısı her geçen artan şirketin bir bir FTX krizinden etkilendiğini açıkladıkları görülüyor. 9 Kasım’da Nisan rakamlarına göre 8.9 milyar dolarlık varlığı yöneten kripto para girişim sermayesi şirketi Multicoin Capital’in de toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 10’unun FTX’de kaldığı açıkladığı görüldü.

FTX’in işletmelerindeki girişimlerin yatırımcıları büyük kayıplarla karşı karşıya. Saygın Silikon Vadisi yatırımcısı Sequoia Capital de yatırımcılarına yaptığı açıklamada, FTX’teki 213.5 milyon dolarlık yatırımını sıfırlayacağının güvencesini verdi. Altın destekçisi Peter Schiff’e göre FTX kriziyle yakın gelecekte daha fazla şirketin iflasını duyurduğu görülecek.