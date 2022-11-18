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FTX Krizi Onları Harekete Geçirdi: Bu 3 Altcoin Borsalardan Kaçırılıyor!

Kripto para yatırımcılarının varlıklarının kontrolünü kendi ellerine almaya çalıştıkları, bu 3 altcoin'i kripto para borsalarından çıkardıkları görülüyor.
11:00
18 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü için yakın geçmişteki hiçbir takvim yılı bu yılki kadar zor geçmemişti. Terra ekosisteminin çöküşünün etkileri bugün daha hala hissediliyor. FTX’in iflası kripto para sektöründe şok dalgaları yaratan bir başka büyük olay oldu ve sonuçları uzunca bir süre daha hissedilecek gibi duruyor. Kripto analiz şirketi Santiment’in sağladığı son veriler de yaşananların bir sonucu olarak kripto para borsalarından olan stablecoin çıkışlarının arttığını ortaya koyuyor. Bu, kripto para yatırımcılarının varlıklarının kontrolünü kendi ellerine almaya çalıştıklarını gösteriyor.

Kendi Kendine Saklama Dönemi

Kripto para sektöründeki önemli isimler, FTX’in iflasının ardından nasıl ilerleyeceklerine dair bakış açılarını paylaştı. Şu an için bazı kripto para borsalarının zayıf bir nokta olduğu, FTX gibi bazılarının iflas edeceği üzerinde duruluyor. Dan Held, Michael Saylor ve Changpeng Zhao gibi isimler insanların Bitcoin‘lerinin kontrolünü ele almaları, onları kripto para borsalarında tutmak yerine kendi cüzdanlarında tutmalarını öneriyor. Dan Held, “Bitcoin’inizi kendiniz saklayın ve tam bir düğüm (node) çalıştırın. Kendi egemenliğinizi bu şekilde elde edersiniz. Güvenmeyin, doğrulayın.” diyerek insanların BTC’lerini kendi cüzdanlarında tutması çağrısında bulundu. Onlara göre yatırımcılar, varlıklarını kripto para borsalarına yatırdıklarında tamamen kripto para borsasının insafına kalıyor ve ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna karşı savunmasız durumda oluyorlar. Sektörün ağır toplarının bu çağrısının büyük stablecoin sahipleri tarafından duyulduğu ve harekete geçtikleri görülüyor.

Santiment’in sağladığı veriler, stablecoin sahiplerinin kripto para borsalarından para çekme işlemlerini artırdığını gösteriyor. “Borsalar Dışındaki Arz” metriği, son günlerde kripto para borsalarından önemli miktarda USDC, BUSD ve USDT çıkışı olduğuna işaret ediyor. Verilere göre, şimdiye kadar kripto para borsalarından USDC’de 39.58 milyar dolar, USDT’de 24.82 milyar dolar ve BUSD’de 6.1 milyar dolar çıkarıldı.

Kripto para sektöründe son günlerde yaşananlar ile kripto para borsalarında çıkan stablecoin miktarındaki artış arasında önemli bir bağlantı olduğu açık. USDC’nin ihraççısı Circle, kısa bir süre önce USDC’nin ABD’deki faiz artışlarından etkilendiğini bildirdi. Onlara göre bu, para çekme işlemlerinin artmasına neden oldu. Bu değişiklik sadece USDC için değil, diğer büyük stablecoin’ler için de geçerli. Bazı kullanıcıların da FTX çöküşünün bir sonucu olarak borsalara olan güvenini kaybettiği ve stablecoin’lerini kripto para borsalarından çektiği görülüyor.

Likidite Krizi Korkusu

Para çekme işlemlerindeki artış, kripto para borsalarının önemli bir likidite kaybıyla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Bu, giderek daha fazla kullanıcının fonlarını çeşitli borsalardan çekmesiyle yaygınlaşacak olursa yakında ciddi bir ticarette konu varlık sıkıntısı ortaya çıkabilir.

Bu durum, beklentileri takip eden panik nedeniyle likidite yetersizliğine neden olabilir. Piyasaya olan yatırımcı güveninin azalmaya devam etmesi ve kullanıcıların fonlarını çekmeye devam etmesi halinde kripto paralarda bir banka sektörü çöküşünün örneği ile karşı karşıya kalınabilir.

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