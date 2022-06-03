Dev kripto para borsası FTX, bugün yaptığı açıklamada, Japon müşterilerine kripto para ticareti sunmak için FTX Japan'ı başlattığını duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, bugün yaptığı açıklamada, Japon müşterilerine kripto para ticareti sunmak için FTX Japan’ı başlattığını duyurdu.

FTX Japan Şemsiyesi Altında Toplanacaklar

FTX Japan, FTX’in Şubat ayında Liquid Group’u satın almasının bir sonucu oldu. Liquid, 2017 yılında Japonya’da lisans alan ilk kripto para borsası platformlarından biri olan Quoine’un ana şirketiydi.

Platformun lansmanı ile FTX’in Japonya‘daki mevcut müşteri tabanı kripto paralarda spot ve sürekli sözleşme ticareti için FTX Japan şemsiyesi altında toplanacak.

FTX Japan’da başlangıçta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) listelenecek ve zamanla listelenen kripto para birimlerinin sayısı artırılacak. Müşteriler, doğrudan Japon yenini kullanarak para yatırma ve çekme işlemi yapabilecekler.

Duyuru, FTX’in küresel genişleme hamlesindeki son pazarın Japonya olduğunu gösteriyor. Japonya, kripto para ticareti için en sıkı şekilde düzenlenmiş yargı bölgelerinden biri olmaya devam ediyor ve borsalar için resmi bir lisans çerçevesi oluşturarak yürürlüğe alan ilk ülkelerden biri.

Dev kripto para borsası, Mayıs ayından Binance‘ın hemen ardından hacim bakımından dünyanın ikinci en büyük merkezi kripto para borsası olmuştu. Şirketin genç CEO’su Sam Bankman-Fried, o dönem daha fazla satın alım için milyarlarca doları harcamayı planladıklarını açıklamıştı.