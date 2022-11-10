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Binance ile FTX arasında geçen tartışmalı günlerin ardından kripto para piyasaları oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Olaylar silsilesinin ardından iflasın eşiğine sürüklenen kripto para borsası FTX, çekim işlemlerini duraklatmıştı. Ancak bu ülkede çekimler aktifleştirildi!

FTX Global’den İstisna

Bir FTX birimi olan FTX Digital Markets, Bahamalar ülkesinde kripto para şirketleri adına bir finans merkezi olarak konumlandırmak için tasarlanan ve yakın zamanda yürürlüğe giren bir yasa kapsamında lisanslanmıştı. Elde edinilen verilere göre Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX’in geçirdiği zorlu günlerde borsayı, “çok yakından izliyor ve araştırıyor”.

FTX kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried ve üst düzey yöneticilerinin çoğu, konutlar satın aldıkları Bahamalar’da yaşıyor. FTX Global, yaşanan çöküşün ardından kullanıcıların çekim işlemlerini kısıtlamıştı. Ancak yapılan son duyuruya göre FTX Global yalnızca Bahamalar’da çekim işlemlerini başlattığını duyurdu. FTX şirket yetkililerinden Zane konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çekilen tutarlar şu an elimizde bulunan varlıkların az bir kısmını oluşturuyor.

Kripto Paralarda Son Durum

FTX ile Binance arasındaki anlaşmazlık kripto para piyasalarında büyük çaplı çöküşlere neden oldu. FTX kripto para borsasının yerel token’ı FTT, Binance’ın anlaşmadan uzaklaşma kararının ardından çok büyük kayıplar verdi. Kripto para birimi anlaşmazlık sürecinin başlarında 20 dolar bandında işlem görüyorken yazı kaleme alındığında 3.64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer durum geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin çökmesi ile şirketin yerel token’ı olan LUNA’da görülmüştü. Ancak LUNA, FTT kadar şanslı değildi. Yaşanan düşüşten lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) payını aldı. Uzun süredir 19.000 – 20.000 dolar aralığında işlem gören kripto para birimi, anlaşmazlık haberlerinin ardından 2020 Kasım ayından bu yana gerilemediği seviye olan 16.000 doların altına düştü. Yazı kaleme alındığında Bitcoin yaklaşık 17.450 dolar seviyesinden işlem görüyor.