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Zor durumdaki kripto para borsası FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın (SBF) şirket çalışanlarına gönderdiği Slack mesajları sızdırılarak Telegram üzerinden paylaşıldı. SBF’nin mesajlarında, gelecek hafta ihtiyaçları olan fonu toplamak için teoride hala bir ihtimal olduğunu, potansiyel bir fon sağlayıcısı olarak zaten Justin Sun ile görüştüklerini belirttiği ve Binance ile anlaşma konusuna da değindiği görüldü.

“Önceliğim Müşterilerim”

SBF’nin FTX çalışanlarına gönderdiği Slack mesajlarında önceliğinin müşterileri olduğunun altını çizerken, onlar için doğru olanı yapmak istediğini belirtiyor. FTX CEO’suna göre mevcut durumda ikinci öncelik FTX çalışanları ve yatırımcıları. Teoride likidite sorunun çözmek için gelecek hafta fon toplama ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken SBF, bu şekilde tüm öncelikleri için gerekenin yapılabileceğini, potansiyel bir fon sağlayıcısı olarak zaten Justin Sun ile görüştüklerine dikkat çekiyor.

Tron kurucusu Sun, bugün erken saatlerde görüşmelere ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapmış “FTX’deki Tron token‘ları (TRX, BTT, JST,SUN, HT) için söylediklerimin ötesinde, FTX ile bir çözüm bulma konusunda birlikte çalışıyoruz. Kısa vadeli olmasına rağmen devam eden likidite sorunu sektör ve yatırımcılar için zararlı. Ekibim daha fazla zararın oluşmasının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Durumun yönetilebilir olduğuna yönelik inancım tam.” ifadelerini kullanmıştı.

“Binance, Zaten Anlaşma Yapmayı Planlamıyordu”

FTX çalışanlarına gönderdiği mesajda Binance ile olan anlaşma konusuna da değindiği görülen SBF’nin bir Rus atasözü olan “Camdan bir evin varsa komşunun camına taş atma” sözüne atıfta bulunarak Binance ile görüşmesinin yanlış olduğunu, artık bu konuda herhangi bir girişimde bulunmayarak uzak duracağını belirterek şunları belirttiği görüldü: