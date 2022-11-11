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FTX’ten ABD Kolu için Para Çekme Duyurusu: Yakında Yeniden Başlatılacak

Kripto para borsası FTX'in zor durumda kalması hızla diğer kripto şirketlerine etkilemeye başlarken, borsanın ABD kolu FTX US para çekme sorunlarıyla karşı karşıya.
10:00
11 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX‘in likidite sorunu ile zor durumda kalması hızla diğer kripto şirketlerine etkilemeye başlarken, borsanın ABD kolu FTX US de para çekme sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) çekme işlemlerindeki gecikmelerden şikayet ederken FTX’ten ABD kolu FTX US için para çekme işlemlerine ilişkin duyuru geldi.

ETH Çekimleri Yakında Yeniden Başlatılacak

FTX, kısa süre önce resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, FTX US’deki ETH çekme işlemlerinin yakında yeniden başlatılacağını belirtti. Ayrıca, MATIC çekmek isteyen kullanıcıların bekleyen para çekme işlemlerini iptal etmeleri ve ERC20 MATIC olarak yeni bir para çekme talebinde bulunmaları gerektiği aktarıldı.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), 10 Kasım’da yaptığı açıklamada FTX’in ABD kolu FTX US’de likidite sorunu olmadığı ve likidite sorunun yalnızca FTX’i etkilendiğini iddia etmişti. SBF, kullanıcılara FTX US’nin yüzde 100 likit olduğu ve para çekme işlemlerinin çalıştığı ve çalışmaya devam edeceği konusunda güvence verdi. Ancak FTX US, SBF’nin kripto para borsasının ABD kolunda herhangi bir likidite sıkışıklığı olmadığını açıklamasından sonra FTX gibi para çekme işlemlerindeki gecikmelerle gündeme gelmeye başladı.

Kripto Para Ticareti Yakından Durdurulabilir

FTX US’nin para çekme sorunlarıyla karşı karşıya olmasının ardından kripto para borsasının ABD kolundaki kripto para ticaretinin de önümüzdeki günlerde durdurulabileceği iddia edilmeye başlandı. Para çekme talepleri artık ekip tarafından incelenmiyor ve çalışanlar maaş alamayacakları endişesiyle görevlerini yerine getirmiyorlar. Bazıları FTX US’in Başkanı Brett Harrison’ın durumu bildiği için istifa ettiğini dahi iddia etti.

Kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi de FTX.com, FTX US ve Alameda Research’ü çevreleyen belirsizliği işaret ederek bugün erken saatlerde yaptığı duyuruda para çekme işlemlerini durdurduğunu ve müşteri faaliyetlerini sınırlandırdığını açıkladı.

Öte yandan FTX Token (FTT) fiyatı yazım sırasında son 24 saatte yaklaşık yüzde 30’ün üzerinde yükselişle 3,19 dolardan işlem gördüğü görülüyor. FTT’nin son 24 saatte 4,20 dolara kadar çıktığı görüldü.

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