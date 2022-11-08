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FTX’in ödeme gücünü çevreleyen FUD derinleştikçe, yerel token’ı FTT daha fazla spekülasyona maruz kalmaya devam ediyor. FTT yazım sırasında 9 dolardan işlem görüyordu. Ayrıca, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, piyasa değerine göre en büyük 30 numaralı kripto para biriminin fiyatı son 24 saat içinde %25’in üzerinde düşüş gösterdi.

FTT’nin fiyatı son 24 saat içinde düşerken, işlem hacmi aynı süre içinde arttı. CoinMarketCap’e göre, FTT’nin işlem hacmi son 24 saat içinde %83 oranında arttı. Santiment’ten alınan zincir içi verilere göre, FTT’nin yazım saatine göre işlem hacmi 1,19 milyar dolar ile son altı aydaki en yüksek günlük işlem hacmi oldu.

Yatırımcılar Kaçıyor

Son 24 saatteki fiyat/işlem hacmi ayrışması, FTT piyasasında satıcıların alıcılardan sayıca fazla olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, birçok yatırımcının iflas spekülasyonlarının doğru olması durumunda FTT pozisyonlarından çıkmaya çalışmasıydı.

Günlük grafikte, satış baskısı önemli ölçüde arttı. Bu yazı yazılırken, temel göstergeler düşüş trendlerinde konumlandığından ve ilgili nötr noktalarından uzak olduğundan FTT ciddi şekilde aşırı satın alımla karşılaştı. FTT’nin göreceli güç endeksi (RSI) 23,90 seviyesinde tespit edildi. Para akış endeksi (MFI) 8’in en düşük seviyesinde kendisine yer buldu.

Bu endeksler FTX’in ödeme gücüne ilişkin tartışmaların başlamasından bu yana FTT’nin birikim hacminin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. FTT’nin Chaikin para akışının (CMF) dinamik çizgisi (yeşil) de -0,46 ile merkezi çizginin altında konumlanarak satış baskısının arttığına işaret etti.

FTT’nin içerisinde bulunduğu sıkıntının devam etmesiyle, CMF için yeni düşük seviyeler gelmeye devam edebilir ve herhangi bir fiyat iyileşmesini daha da zorlaştırabilir. Ayrıca, Coinglass’ın verilerine göre, genel kripto para piyasasında 186.383 trader tasfiye edildi. Bu, son 24 saat içinde kripto para piyasasından 367,09 milyon doların çıkarılmasına sebep oldu. Aynı bu dönemdeki FTT likidasyonlarının miktarı toplam 8,14 milyon dolar oldu. Bu, piyasadaki toplam likidasyonların %2,22’sini temsil etmekte.

Düşüşün Ayak Sesleri Mi Geliyor?

Kripto para sosyal analiz platformu LunarCrush, bir tweet’inde FTT’yi çevreleyen mevcut spekülasyonları LUNA’nın çöküşü ile karşılaştırdı. FTT’nin 8 Kasım’ın erken saatlerindeki konumu göz önüne alındığında, sosyal bahsi ve sosyal etkileşimi son bir yıldaki en yüksek seviyelerindeydi.

Santiment’in son 24 saat içinde en çok trend olan kelimeler listesinde FTX, FTT ve SBF ilk üç sırada yer aldı. Son 24 saat içinde FTT ile ilgili sosyal tartışmalar son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Varlığın fiyatında buna karşılık gelen bir artış olmadan, sosyal aktivitedeki artış sadece boş bir tartışma olabilir, ancak bu gibi durumlar genellikle bir kripto varlığın fiyatında daha fazla düşüşün yakın olduğunu gösteriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.