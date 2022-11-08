Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTT Luna İle Aynı Kaderi Mi Paylaşacak? İşte Gelen Son Açıklamalar!

FTT Luna İle Aynı Kaderi Mi Paylaşacak? İşte Gelen Son Açıklamalar!

Kripto borsası FTX ve Binance arasında gerçekleşen büyük savaşla çalkalanırken FTX'e bağlı token FTT zor zamanlardan geçiyor.
21:28
8 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX’in ödeme gücünü çevreleyen FUD derinleştikçe, yerel token’ı FTT daha fazla spekülasyona maruz kalmaya devam ediyor. FTT yazım sırasında 9 dolardan işlem görüyordu. Ayrıca, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, piyasa değerine göre en büyük 30 numaralı kripto para biriminin fiyatı son 24 saat içinde %25’in üzerinde düşüş gösterdi.

FTT’nin fiyatı son 24 saat içinde düşerken, işlem hacmi aynı süre içinde arttı. CoinMarketCap’e göre, FTT’nin işlem hacmi son 24 saat içinde %83 oranında arttı. Santiment’ten alınan zincir içi verilere göre, FTT’nin yazım saatine göre işlem hacmi 1,19 milyar dolar ile son altı aydaki en yüksek günlük işlem hacmi oldu.

Yatırımcılar Kaçıyor

Son 24 saatteki fiyat/işlem hacmi ayrışması, FTT piyasasında satıcıların alıcılardan sayıca fazla olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, birçok yatırımcının iflas spekülasyonlarının doğru olması durumunda FTT pozisyonlarından çıkmaya çalışmasıydı.

Günlük grafikte, satış baskısı önemli ölçüde arttı. Bu yazı yazılırken, temel göstergeler düşüş trendlerinde konumlandığından ve ilgili nötr noktalarından uzak olduğundan FTT ciddi şekilde aşırı satın alımla karşılaştı. FTT’nin göreceli güç endeksi (RSI) 23,90 seviyesinde tespit edildi. Para akış endeksi (MFI) 8’in en düşük seviyesinde kendisine yer buldu.

Bu endeksler FTX’in ödeme gücüne ilişkin tartışmaların başlamasından bu yana FTT’nin birikim hacminin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. FTT’nin Chaikin para akışının (CMF) dinamik çizgisi (yeşil) de -0,46 ile merkezi çizginin altında konumlanarak satış baskısının arttığına işaret etti.

FTT’nin içerisinde bulunduğu sıkıntının devam etmesiyle, CMF için yeni düşük seviyeler gelmeye devam edebilir ve herhangi bir fiyat iyileşmesini daha da zorlaştırabilir. Ayrıca, Coinglass’ın verilerine göre, genel kripto para piyasasında 186.383 trader tasfiye edildi. Bu, son 24 saat içinde kripto para piyasasından 367,09 milyon doların çıkarılmasına sebep oldu. Aynı bu dönemdeki FTT likidasyonlarının miktarı toplam 8,14 milyon dolar oldu. Bu, piyasadaki toplam likidasyonların %2,22’sini temsil etmekte.

Düşüşün Ayak Sesleri Mi Geliyor?

Kripto para sosyal analiz platformu LunarCrush, bir tweet’inde FTT’yi çevreleyen mevcut spekülasyonları LUNA’nın çöküşü ile karşılaştırdı. FTT’nin 8 Kasım’ın erken saatlerindeki konumu göz önüne alındığında, sosyal bahsi ve sosyal etkileşimi son bir yıldaki en yüksek seviyelerindeydi.

Santiment’in son 24 saat içinde en çok trend olan kelimeler listesinde FTX, FTT ve SBF ilk üç sırada yer aldı. Son 24 saat içinde FTT ile ilgili sosyal tartışmalar son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Varlığın fiyatında buna karşılık gelen bir artış olmadan, sosyal aktivitedeki artış sadece boş bir tartışma olabilir, ancak bu gibi durumlar genellikle bir kripto varlığın fiyatında daha fazla düşüşün yakın olduğunu gösteriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Coinbase İçin Korkutan Haber! Yatırımcılar Sıkıntıda!
Son Dakika: Coinbase İçin Korkutan Haber! Yatırımcılar Sıkıntıda!
Son Dakika: Bitcoin 19.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Nereye Gidiyor?
Son Dakika: Bitcoin 19.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Nereye Gidiyor?
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
Kripto Paralar Neden Yükseliyor? Anlık Yükselişin Sebebi!
Kripto Paralar Neden Yükseliyor? Anlık Yükselişin Sebebi!
REEF Coin Duyurusu! REEF Neden Yükseliyor?
REEF Coin Duyurusu! REEF Neden Yükseliyor?
2018’de Bitcoin’de Nokta Atışı Yapan Analist Uyardı: 2 Altcoin Sert Çakılacak!
2018’de Bitcoin’de Nokta Atışı Yapan Analist Uyardı: 2 Altcoin Sert Çakılacak!
Ne LUNC Ne DOGE! Bu Altcoin İlk 100’ün Şampiyonu Oldu! Ünlü Platformdan Kasım ve Aralık Tahmini!
Ne LUNC Ne DOGE! Bu Altcoin İlk 100’ün Şampiyonu Oldu! Ünlü Platformdan Kasım ve Aralık Tahmini!
Dev Kripto Para Borsasına BaFin’den Endişeliyiz Mesajı!
Dev Kripto Para Borsasına BaFin’den Endişeliyiz Mesajı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022