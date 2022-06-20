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Önde gelen bir Fox gazetecisi, stablecoin’in dolara endeksini kaybetmesinden bu yana kripto para yatırımcılarının gözlerini Tron (TRX) ve USDD’den ayırmadığını söyledi.

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Tron (TRX) büyük oranda değer kaybederken, ekosistemin stablecoin’i USDD’nin dolara olan değerini kaybetmeye başlaması nedeniyle Tron topluluğu, zor bir hafta geçirdi. Fox gazetecisi Eleanor Terrett, TRX ve USDD’de olup bitenlerden endişe duyduğunu söyledi. Gazeteci, bir tweet’te, özellikle birkaç hafta önce Terra Luna ve UST’ye olanları göz önünde bulundurarak, kripto yatırımcılarının şu anda USDD ve TRX’i endişeyle takip ettiklerini ifade etti. UST çökmeye başladıktan sonra, LUNA da hızlı bir şekilde değer kaybetmişti. Her ikisi de henüz toparlanamadı ve asla önceki değerlerine geri dönemeyebilir.

Fox muhabiri Eleanor’a göre akıllı yatırımcılar, volatil varlıkların diğer volatil varlıklar tarafından desteklendiği mevcut piyasa ortamına karşı temkinli duruyor. Gazeteciye göre, volatilite yaşarken, bir varlığın stablecoin olduğunu iddia etmek, gerçekleri yansıtmıyor. Gazeteci, %40 yıllık getiri sağlayan protokollerin çılgın veher zaman istikrarsız olacağını söyledi ve şunları ekledi:

Varlıkları diğer değişken varlıklarla desteklemenin ve bunlara stablecoin demenin gerçekleri yansıttığını kim düşündü? Temel ekonomi ilkeleri, hiçe sayılıyor. Sürdürülemez bir sistem var. %40’lık bir getiri çılgın bir fikir. Kelimenin tam anlamıyla gerçekten uzak bir durum. Geçmişten ders almadık mı?

Tron, Sıkı Tedbirler Alıyor

Tron ve Tron DAO Reserve, USDD’nin değerini korumaya çalışırken piyasaya milyarlarca dolarlık teminat yağdırıyor. Bu amaç için şimdiden yaklaşık 2 milyar dolar ve 5 milyardan fazla TRX ayrıldı. Bununla birlikte, USDD hala riskli durumda. An itibariyle USDD 0,95 dolarıdeğerindeyken, TRX 0,059 dolardan işlem görüyor. TRX, son yedi gün içinde şimdiden %20’ye yakın düşüş kaydetti. Bu düzeltme, hafta sonu kripto piyasasını kasıp kavuran düşüş eğilimine bağlanabilir. Bitcoin, 20 bin doların altına düşerken önde gelen altcoin’ler de alarm verdi. Ancak BTC ve ETH, toparlanıyor. Aynı şeyin TRX ve USDD’ye de olup olmayacağı henüz belirlenmedi.

Kripto para piyasası, Terra kabusunun etkilerini atlatmaya çalışıyor. Terra ekibi, stablecoin’in değerini korumak için milyarlarca yatırım yaptı ama faydası olmadı. Her iki coin de neredeyse öldü. Terra ekibi eski zincirleri desteklemek yerine yenisini piyasaya sürdü. Eski zincire Terra Classic (LUNC) adını verdi. Yenisine ise Terra (LUNA) adı verildi. Terra USD (UST) ve eski LUNA’yı (LUNAC) yeniden canlandırma planları, başarılı olmadığı için yatırımcılar milyarlarca dolar kaybetti. Sonuç olarak, Terra’nın kurucusu Do Kwon ve Terra laboratuvarları Güney Kore ve ABD’de davalarla karşı karşıya.