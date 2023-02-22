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Altın, gümüş, Bitcoin ve altcoinlerin beklediği FOMC Tutanakları saat 22:00’da açıklandı. Peki detayları neler? 1 Şubat tarihinde açıklanan kararlarla alakalı detaylar ve geleceğe dair planlar içermesi beklenen tutanaklar risk piyasalarını tedirgin etmişti. Peki FOMC Tutanaklarında kripto paralar ilgilendiren ne gibi detaylar yer alıyor?

FOMC/Fed Tutanakları Açıkladı

Birkaç saniye önce FOMC Tutanakları açıklandı. Bitcoin fiyatının makro ekonomik gelişmelerden son 2 yılda ne denli etkilendiğini hepimiz yaşayarak gördük. Fed Tutanakları da mevcut ve sonraki Fed toplantısına dair bazı detaylar/tahminler içerdiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Başkanı 1 Şubat tarihinde dezenflasyonist sürecin başladığını resmen ilan etmişti. Ardından düşüş hızı yavaşlayan enflasyon ve güçlü duruş sergileyen istihdam sebebiyle risk piyasaları darbe aldı. Bugün ise tutanakların da getirdiği baskıyla Bitcoin’in 24.000 doların altına düştüğünü gördük. Peki açıklanan FOMC Tutanaklarında ne gibi detaylar yer alıyor?

FOMC/ Fed Tutanaklar ı Açıklandı.

ı Açıklandı. Birkaç katılımcı faizlerin 50 baz puan artırılmasını destekledi

Tüm katılımcılar Federal Açık Piyasa Komitesi’nin iş ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha fazla faiz artırımı gerektiği konusunda hemfikir

Bazı katılımcılar 2023 yılında resesyon olasılığının artacağını öngörmüştür.

Katılımcılar ekonomi, istihdam piyasası ve enflasyon görünümlerine ilişkin belirsizliğin ‘yüksek’ olduğunu söyledi. Tüm katılımcılar mevcut plan kapsamında Fed bilançosunun daha da küçültülmesini destekledi.

Bazı katılımcılar 2023 yılında resesyon olasılığının artacağını öngörmüştür.

Katılımcılar son üç ayda enflasyonun gevşediğini ancak daha fazla ilerleme görmeleri gerektiğini belirtti. Katılımcılar sıkı istihdam piyasasının devam etmesinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Kripto Paralar Ne Olur?

Toplantı tutanaklarında bir veya birden fazla üyenin 50bp artış talep etmesi sorun olabilir ancak genel olarak çok büyük bir olumsuzluk bulunmuyor. Toplantı tutanaklarının ardından gelecek istihdam verisinin önemi daha da arttı. Enflasyon verisi bu toplantıdan sonra açıklanmıştı ve düşüş hızı yavaşlamıştı 14 Mart tarihine kadar gelen enflasyon verisinin beklenti altında olması gerekecek. Ayrıca istihdamın Powell tarafından ifade edildiği gibi maksimum seviyede olduğunu umalım ve düşmeye başlasın. Diğer türlü Fed üyeleri son bir 50bp artış hamlesi yapmak isteyebilir. Bu durum yeni toparlanmaya başlayan kripto para piyasalarının orta vadede daha fazla darbe almasına neden olur.

Kısa ve orta vadede durum ne olursa olsun Fed geçtiğimiz yılın bugününe göre çok fazla yol aldı. Fed üyelerinin de ifade ettiği gibi kurumun az bir yolu kaldı ve kripto yatırımcısı acele etmemeli. 2022 yılındaki büyük çöküşten sağ çıkmayı başaran yatırımcılar bu yıl faiz artışlarının artık durduğunu ve zirve noktaya ulaşıldığın çok büyük ihtimalle görecek. Bundan sonraki süreçte kripto para piyasaları faizlerin indirilmesini bekleyecek ve bunu fiyatlayarak yükselecek. En azından üçüncü dünya savaşı çıkmazsa veya devletler aniden fikir değiştirip kripto paraları yasaklamazsa yeterince uzun vadede durum bu.

Kısa vadede Bitcoin 24.000 doları aşamadı. 23.400 dolar desteğinde tutunan fiyat bir süre konsolide olursa BTCD düşüşü gelebilir bu durum altcoinlerde yeni rallilere kapı aralayacaktır. Şimdilik piyasayı aşağıya çekecek bir detay yoktu. Cuma günü gelecek PCE verisi yakından izlenmeli bu veri enflasyonun öncü göstergesi olduğu için Bitcoin’de volatilite artışına neden olabilir.