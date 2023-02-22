Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


FOMC Tutanakları Açıklandı! Fed Tutanakları ve Kripto Paralar!

Fed tutanakları açıkladı ve Bitcoin için düşüş şimdilik durmuş gibi görünüyor. Peki önemli satırbaşları nelerdi?
22:00
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altın, gümüş, Bitcoin ve altcoinlerin beklediği FOMC Tutanakları saat 22:00’da açıklandı. Peki detayları neler? 1 Şubat tarihinde açıklanan kararlarla alakalı detaylar ve geleceğe dair planlar içermesi beklenen tutanaklar risk piyasalarını tedirgin etmişti. Peki FOMC Tutanaklarında kripto paralar ilgilendiren ne gibi detaylar yer alıyor?

FOMC/Fed Tutanakları Açıkladı

Birkaç saniye önce FOMC Tutanakları açıklandı. Bitcoin fiyatının makro ekonomik gelişmelerden son 2 yılda ne denli etkilendiğini hepimiz yaşayarak gördük. Fed Tutanakları da mevcut ve sonraki Fed toplantısına dair bazı detaylar/tahminler içerdiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Başkanı 1 Şubat tarihinde dezenflasyonist sürecin başladığını resmen ilan etmişti. Ardından düşüş hızı yavaşlayan enflasyon ve güçlü duruş sergileyen istihdam sebebiyle risk piyasaları darbe aldı. Bugün ise tutanakların da getirdiği baskıyla Bitcoin’in 24.000 doların altına düştüğünü gördük. Peki açıklanan FOMC Tutanaklarında ne gibi detaylar yer alıyor?

  • FOMC/Fed Tutanakları Açıklandı.
  • Birkaç katılımcı faizlerin 50 baz puan artırılmasını destekledi
  • Tüm katılımcılar Federal Açık Piyasa Komitesi’nin iş ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha fazla faiz artırımı gerektiği konusunda hemfikir
  • Bazı katılımcılar 2023 yılında resesyon olasılığının artacağını öngörmüştür.
  • Katılımcılar ekonomi, istihdam piyasası ve enflasyon görünümlerine ilişkin belirsizliğin ‘yüksek’ olduğunu söyledi. Tüm katılımcılar mevcut plan kapsamında Fed bilançosunun daha da küçültülmesini destekledi.
  • Bazı katılımcılar 2023 yılında resesyon olasılığının artacağını öngörmüştür.
  • Katılımcılar son üç ayda enflasyonun gevşediğini ancak daha fazla ilerleme görmeleri gerektiğini belirtti. Katılımcılar sıkı istihdam piyasasının devam etmesinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Kripto Paralar Ne Olur?

Toplantı tutanaklarında bir veya birden fazla üyenin 50bp artış talep etmesi sorun olabilir ancak genel olarak çok büyük bir olumsuzluk bulunmuyor. Toplantı tutanaklarının ardından gelecek istihdam verisinin önemi daha da arttı. Enflasyon verisi bu toplantıdan sonra açıklanmıştı ve düşüş hızı yavaşlamıştı 14 Mart tarihine kadar gelen enflasyon verisinin beklenti altında olması gerekecek. Ayrıca istihdamın Powell tarafından ifade edildiği gibi maksimum seviyede olduğunu umalım ve düşmeye başlasın. Diğer türlü Fed üyeleri son bir 50bp artış hamlesi yapmak isteyebilir. Bu durum yeni toparlanmaya başlayan kripto para piyasalarının orta vadede daha fazla darbe almasına neden olur.

Kısa ve orta vadede durum ne olursa olsun Fed geçtiğimiz yılın bugününe göre çok fazla yol aldı. Fed üyelerinin de ifade ettiği gibi kurumun az bir yolu kaldı ve kripto yatırımcısı acele etmemeli. 2022 yılındaki büyük çöküşten sağ çıkmayı başaran yatırımcılar bu yıl faiz artışlarının artık durduğunu ve zirve noktaya ulaşıldığın çok büyük ihtimalle görecek. Bundan sonraki süreçte kripto para piyasaları faizlerin indirilmesini bekleyecek ve bunu fiyatlayarak yükselecek. En azından üçüncü dünya savaşı çıkmazsa veya devletler aniden fikir değiştirip kripto paraları yasaklamazsa yeterince uzun vadede durum bu.

Kısa vadede Bitcoin 24.000 doları aşamadı. 23.400 dolar desteğinde tutunan fiyat bir süre konsolide olursa BTCD düşüşü gelebilir bu durum altcoinlerde yeni rallilere kapı aralayacaktır. Şimdilik piyasayı aşağıya çekecek bir detay yoktu. Cuma günü gelecek PCE verisi yakından izlenmeli bu veri enflasyonun öncü göstergesi olduğu için Bitcoin’de volatilite artışına neden olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!
Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!
Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?
Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? FOMC Tutanakları, Faiz Beklentisi ve Saati!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? FOMC Tutanakları, Faiz Beklentisi ve Saati!
Ünlü Fon: Bitcoin Boğası İçin Bu Şart! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Ünlü Fon: Bitcoin Boğası İçin Bu Şart! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
İşaret Fişeği Ateşlendi! Altcoin İçin Muhteşem Fiyat Artışı! Yüzde 65 Arttı!
İşaret Fişeği Ateşlendi! Altcoin İçin Muhteşem Fiyat Artışı! Yüzde 65 Arttı!
Artık Bitti! Merkez Bankalarının Babasından Kripto Para Açıklaması!
Artık Bitti! Merkez Bankalarının Babasından Kripto Para Açıklaması!
Bitcoin Dip Seviyesini Açıklayan Kripto Analisti Uyardı!
Bitcoin Dip Seviyesini Açıklayan Kripto Analisti Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Undeads Oyuncuları Merkezi Olmayan Bir Dünyaya Çekmeyi Hedefliyor
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023