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Flaş Saldırı! Avalanche İçin Kötü Haber!

AVAX fiyatı flaş saldırıyla sarsıldı. Yılın son günlerinde DeFi kabusu bitmek bilmiyor. İşte detaylar.
13:23
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacmin düştüğü ve tedirginliğin arttığı dönemlerde bir altcoin için en kötü şey siber saldırılardır. Avalanche fiyatı kısa süre önce gelen haberle sarsıldı. DeFi alanındaki saldırılar yılın son günlerinde de devam ediyor. Bu yıl milyarlarca dolar kod istismarı nedeniyle kullanıcıların cebinden saldırganlara aktı. Peki son saldırının hedefi kim oldu?

Avalanche Son Dakika

Avalanche blockchainindeki popüler DeFi platformu Defrost saldırıya uğradı. Ekip saldırıyı doğruladı. Duyuru, yatırımcıların stake edilmiş Defrost Finance (MELT) ve Avalanche yatırımlarını kaybettiklerini bildirmelerinin ardından geldi. Birkaç kullanıcının olağandışı fon kaybından şikayet etmesinden birkaç dakika sonra, Defrost Finance’in çekirdek ekip üyesi Doran, Defrost V2’nin bir flaş kredi saldırısıyla hedef alındığını açıklamıştı. O sırada platform, Defrost V1’in saldırıdan etkilenmediğine inanıyordu ve daha fazla araştırma için V2’yi kapatmaya karar verdi.

Blockchain analiz platformu PeckShield tarafından yapılan duyuruya göre siber saldırganlar LSWUSDC’nin fiyatını manipüle etti. Analiz şirketi şunları söyledi;

“Analizimiz sahte bir teminat tokeninin eklendiğini ve mevcut kullanıcıları tasfiye etmek için kötü niyetli bir fiyat oracle’ının kullanıldığını gösteriyor. Kaybın 12 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.”

Defrost Hack

Defrost Finance ekibi sorun tamamen ortadan kaldırılana kadar iki versiyonun da kullanılmamasını tavsiye etti. 2022 yılında sadece Kuzey Koreli saldırganlar DeFi platformlarından 600 milyon dolardan fazla çaldı. Birçok akıllı sözleşme kod zafiyeti kaynaklı müşteri kayıplarına neden oldu. Bundan dolayı yatırımcıların birden fazla denetçiden onay almış düzenli olarak güvenlik testleri yapan platformları tercih etmesi gerekiyor. Basit kod hataları siber saldırganların DeFi sözleşmelerinde istismara kapı açabilecek yetkiler elde etmesini sağlıyor.

Kripto paraların düşüş yaşadığı bir dönemde Solana’nın Raydium’unun ardından Avalanche ekosisteminin Defrost platformu da yılın yara alan son DEX platformları oldu. AVAX fiyatı istismarın ardından bir miktar düşüş yaşadı fakat kayıpları sınırlıydı. 59 milyon dolarlık işlem hacmi olan AVAX son 30 günde 14,31 dolar ile 11,28 dolar arasında hareket etti. Halen en büyük 20 kripto para arasında bulunan popüler Ethereum rakibi 18’inci sıradaki konumunu koruyor.

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